  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2026 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收升0.28%三連漲，8月通脹數據反彈

　　中國8月消費者物價(CPI)漲幅超預期，工業生產者出廠價格(PPI)通脹亦加速上行。滬綜指三連漲，今日小幅收升0.28%報3951.51點，深成指收高0.15%，創業板指跌0.14%。滬深兩市全日成交額錄得1.86萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日再減1048億元或5%。

　　受國際大宗商品價格上漲及食品價格季節性走高帶動，8月CPI和PPI環比均由跌轉升（雙雙升0.4%），同比漲幅亦有所擴大（CPI漲0.8%、PPI漲3.8%）。不過，價格上漲動能仍主要集中在煤炭、有色金屬等上游行業，下游消費品及汽車製造等行業表現依然偏弱。

　　今日煤炭股領漲，板塊收升2.8%，雲煤能源(滬:600792)、鄭州煤電(滬:600121)升停。油股亦升，中東局勢升級，布蘭特原油期貨自7月24日以來首次觸及每桶100美元。另培育鑽石領漲概念板，收高逾3%。

　　路透引述分析人士認為，8月通脹回升主要受油價上漲帶動，而中東地緣政治局勢將繼續影響未來通脹走勢。當前通脹改善仍面臨「廣度不足」問題，國內需求依然偏弱。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004572.60+0.30　
上證指數3951.51+0.288737.35
深證成指13723.32+0.159818.72
創業板指3354.97-0.14　
科創501580.06-0.69　
B股指數297.72+0.081.12
深證B指1168.63+0.230.67

《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

鋼索上的全球南方：金磚峰會的團結幻象與金融突圍

09/09/2026 18:41

大國博弈

說說心理話

中東戰火 | 沙特多處能源設施受胡塞武裝襲擊，最少73人傷

08/09/2026 14:17

中東戰火

關稅戰 | 特朗普關稅戰危及加拿大九萬職位，加國全民撐總理卡...

24/08/2026 09:17

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金