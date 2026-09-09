《Ａ股行情》滬綜指收升0.28%三連漲，8月通脹數據反彈

中國8月消費者物價(CPI)漲幅超預期，工業生產者出廠價格(PPI)通脹亦加速上行。滬綜指三連漲，今日小幅收升0.28%報3951.51點，深成指收高0.15%，創業板指跌0.14%。滬深兩市全日成交額錄得1.86萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日再減1048億元或5%。



受國際大宗商品價格上漲及食品價格季節性走高帶動，8月CPI和PPI環比均由跌轉升（雙雙升0.4%），同比漲幅亦有所擴大（CPI漲0.8%、PPI漲3.8%）。不過，價格上漲動能仍主要集中在煤炭、有色金屬等上游行業，下游消費品及汽車製造等行業表現依然偏弱。



今日煤炭股領漲，板塊收升2.8%，雲煤能源(滬:600792)、鄭州煤電(滬:600121)升停。油股亦升，中東局勢升級，布蘭特原油期貨自7月24日以來首次觸及每桶100美元。另培育鑽石領漲概念板，收高逾3%。



路透引述分析人士認為，8月通脹回升主要受油價上漲帶動，而中東地緣政治局勢將繼續影響未來通脹走勢。當前通脹改善仍面臨「廣度不足」問題，國內需求依然偏弱。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4572.60 +0.30 上證指數 3951.51 +0.28 8737.35 深證成指 13723.32 +0.15 9818.72 創業板指 3354.97 -0.14 科創50 1580.06 -0.69 B股指數 297.72 +0.08 1.12 深證B指 1168.63 +0.23 0.67

《經濟通通訊社9日專訊》