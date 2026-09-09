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AH股新聞

09/09/2026 10:50

《Ａ股焦點》摩爾線程傳保密遞表申港IPO，股價跌逾3%

　　路透社旗下IFR引述知情人士稱，摩爾線程(滬:688795)已經以保密方式提交香港上市申請。摩爾線程股價連日走低，今日再跌3%，報388元人民幣。

　　報道引述知情人士表示，儘管摩爾線程股價近期出現波動，但此次發行仍將集資至少10億美元（約78億港元），將用於研發與商業化、銷售體系建設、策略性投資與收購及補充營運資金。
《經濟通通訊社9日專訊》

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