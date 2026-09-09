《提振消費》廣東將派3000萬元補貼，提振中秋、國慶假期文旅消費

據《羊城晚報》報道，2026廣東金秋文旅消費季暨文旅產業招商推介會將於周五（11日）啟幕。廣東省文化和旅遊廳將面向境內外來粵遊客與廣東本地居民，發放總額3000萬元（人民幣．下同）的文旅消費補貼，活動持續至10月31日，覆蓋中秋、國慶兩大旅遊檔期。



相較往年，2026年惠民補貼實現金額與覆蓋範圍雙重升級，補貼規模由2025年的2000萬元提升至今年的3000萬元。本次補貼設置線上、線下兩大專場，單筆最高優惠500元，適用產品涵蓋酒店民宿、景區門票、旅遊線路，以及郵輪遊艇、遊學親子、銀髮康養等文旅新業態。據了解，去年2000萬元補貼槓桿效應顯著，直接拉動消費超8倍，有效激活金秋文旅市場。



今年主活動正式啟動前，系列預熱活動已先行開展。9月4日，「城市文旅嘉年華．廣東丹霞山」率先舉辦，活動現場同步發布「廣東文旅推薦官」全球徵集令。此外，9月下旬，「跟著美食去旅行」主題活動將在梅州舉辦，推動「文旅+美食」深度融合。同時，圍繞「人工智能+」、銀髮經濟、票根經濟、夜間經濟等消費新增長點，廣東將推出新一批「粵式新潮流」文旅消費新業態熱門場景。值得留意的是，3000萬元消費補貼同樣覆蓋夜間文旅消費產品，推動夜間消費場景從「逛夜市」向沉浸式、體驗式、互動式文化體驗升級。

《經濟通通訊社9日專訊》