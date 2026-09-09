《中國要聞》國家醫保藥品目錄和商保創新藥目錄料11月發布，上百家中外企業參與「國談」

據央視新聞報道，2026年國家醫保藥品目錄和商保創新藥目錄預計將於今年11月發布，2027年1月1日起正式施行。



國家醫保局於9月5-8日組織開展2026年國家基本醫保藥品目錄現場談判競價，上百家內外資企業現場參與，124個目錄外藥品入圍談判競價環節，一些社會關注的腫瘤、罕見病、慢性病，以及兒童用藥等重點領域創新藥參與談判，並有望納入醫保目錄。同時，商業健康保險創新藥品目錄調整工作也同步開展，12個藥品入圍現場價格協商。



據此前內媒報道，參與2026年國家醫保目錄談判競價和商保創新藥目錄價格協商的企業包括雲頂新耀(01952)、三生製藥(01530)、石藥集團(01093)、華潤三九(深:000999)、天士力(滬:600535)、恒瑞醫藥(01276)(滬:600276)、百濟神州(06160)(滬:688235)、諾和諾德、輝瑞、禮來、賽諾菲、默沙東等。多家通過初審的GLP-1降糖藥的企業代表曾集中進場，包括信達生物(01801)的瑪仕度肽、輝瑞醫藥的埃諾格魯肽注射液等；通化金馬(深:000766)的阿爾茨海默新藥琥珀酸安維丫啶片更由董事長張玉富親自上陣談判協商。

《經濟通通訊社9日專訊》