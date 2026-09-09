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AH股新聞

09/09/2026 16:29

【ＡＩ】DeepSeek計劃9月10日前後正式發布V4.1 Flash模型

　　DeepSeek在其官網表示，計劃於北京時間2026年9月10日前後正式發布V4.1 Flash模型。

　　DeepSeek稱，經內部、外部多方測試，V4.1 Flash在性能、費用、速度、總用時等各項指標上已全面超越V4 Pro。在V4.1 Flash正式上線之後、V4.1 Pro上線之前，DeepSeek將對V4 Pro的請求全部路由到V4.1 Flash，並按V4.1 Flash單價計費，讓用戶在過渡期能夠以更低成本享受到更優性能。

　　據內媒CNMO科技指出，從技術層面來看，V4.1 Flash此次升級並非簡單的參數堆疊。DeepSeek在前一天的官方交流群中透露，V4.1 Flash的中間版本採用了全新的模型結構，原生支持多模態任務處理，在保持高推理效率的同時拓展了應用邊界。新架構不僅讓模型能力更強，響應速度也有了明顯提升，整體成本進一步下降。

　　報道並指，DeepSeek Flash系列模型的定價方案也將同步調整，新價格於9月10日12時起生效。調整後，空閒時段輸入緩存命中每百萬Token價格為0.02元(人民幣．下同)、輸入緩存未命中每百萬Token價格為1元，輸出每百萬Token價格為4元；高峰時段各項價格均為空閒時段的兩倍。
《經濟通通訊社9日專訊》

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