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AH股新聞

09/09/2026 09:34

【聚焦數據】內地8月CPI同比增幅擴至0.8%，PPI增3.8%勝預期

　　國家統計局公布，2026年8月份，全國居民消費價格同比上漲0.8%，符合市場預期，增幅比7月擴大0.3個百分點。其中，城市上漲0.8%，農村上漲0.7%；食品價格下降1.4%，非食品價格上漲1.2%；消費品價格上漲0.8%，服務價格上漲0.8%。1-8月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.9%。

*8月CPI環比上漲0.4%，PPI環比亦漲0.4%*
　
　　8月份，全國居民消費價格環比上漲0.4%，增幅優於預期的0.3%，結束連續三個月的跌勢，為今年2月以來新高。其中，城市上漲0.4%，農村上漲0.4%；食品價格上漲0.4%，非食品價格上漲0.3%；消費品價格上漲0.6%，服務價格上漲0.1%。

　　2026年8月份，全國工業生產者出廠價格同比上漲3.8%，增幅優於預期的3.6%，比7月擴大0.3個百分點；環比上漲0.4%，結束連續兩個月跌勢。工業生產者購進價格同比上漲5.8%，環比上漲0.3%。1-8月平均，工業生產者出廠價格比上年同期上漲2.0%，工業生產者購進價格上漲3.2%。
《經濟通通訊社9日專訊》

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