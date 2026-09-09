【ＦＯＣＵＳ】餐桌「剪刀差」，工業「成本劫」

【FOCUS】銅價年初至今上漲約19%，跟雞蛋比起來，只不過是小巫見大巫。國家統計局周三（9日）公布8月通脹數據，最值留意有三項--豬肉、蛋類、有色金屬礦採選業價格，按年變幅分別為-11.8%、15%、21.1%。看似冷冰冰的數字背後，連鎖反應卻千絲萬縷。



*雞蛋悄漲，豬肉走低*



番茄炒蛋、火腿雙蛋通粉、酸種蛋撻……往餐廳、餅店惠顧時若感覺分量縮水，實在無需大驚小怪，皆因農業部每周公布的畜產品集貿市場價格監測狀況，9月首周的全國雞蛋均價錄每公斤11.58元人民幣，按年已悄然上漲逾三成(30.7%)。背後原因，一言以蔽之就是「去年暴虧不敢養，今年雞少蛋不夠」。



跟雞蛋漲勢洶洶相反，豬肉價格因產能過剩而一路走低，全國均價最近報每公斤21.23元，按年跌14.5%。首當其衝的養豬大戶牧原股份(02714)，8月商品豬銷售收入按年大跌22%，銷售均價更急挫近24%。



然而，有人歡喜有人憂，正二次衝刺在港上市的袁記雲餃，首5月經營淨利潤按年飆升164%，核心動力正是豬肉價格走低，推動餡料毛利率顯著反彈至36%。



*有色超級周期迎風口*



汽油、雞蛋等領銜上漲，推動內地8月CPI同比漲幅回升至0.8%，而國際大宗商品價格上行傳導，亦推動PPI同比漲幅擴大至3.8%。就在周二（8日），國際銅價創下每噸14697美元歷史新高 ，一方面是來自AI資料中心、電動車等的需求旺盛，另一方面則是產量下降帶來的供應缺口。



站在有色金屬超級周期的風口上，上游巨頭賺得盆滿鉢滿，江西銅(00358)、紫金(02899)，第二季盈利分別按年飆升161%、45%。蹺蹺板的另一邊，下游製造業卻苦不堪言。除了面臨晶片、電池成本雙重夾擊的電動車企業，還有白電巨頭，其中海爾智家(06690)、格力電器(深:000651)上半年淨利按年跌14%、7%。



外媒關於「火箭蛋」重創消費的說法固然誇大其詞，但銅價新高、布油再逼百元關口等種種跡象，無不揭示出全球經濟正面臨由供給端瓶頸主導的成本拉動型通脹壓力。美、英、日、德等經濟體債券收益率同步上升，恰好反映投資者正在重新評估通脹。