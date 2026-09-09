中際旭創(03308)特定股東益興福淨增質押近85萬股，質押股數升至890萬股

中際旭創(03308)(深:300308)公布，近日接到特定股東蘇州益興福企業管理中心（有限合夥）通知，益興福將持有的104.8萬股辦理股票質押交易業務，佔0.09%股權，供償還債務及股權投資，同時有20萬股解除質押，即淨增質押84.8萬股。



該集團指，益興福質押股票數目升至890.2萬股，佔0.76%股權，而益興福持3.96%股權，即質押股票佔益興福持股的19.09%。

《經濟通通訊社9日專訊》