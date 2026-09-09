弘業期貨(03678)建議委東南大學教授劉曉星任獨董，年度酬金12萬港元

弘業期貨(03678)(深:001236)公布，建議委任劉曉星為獨立非執行董事，須待股東批准。
該集團指，劉曉星作為獨立非執行董事將有權自該集團收取年度酬金12萬港元。至於劉曉星就職於東南大學經濟管理學院，最新職務為教授、博士生導師及金融系主任，亦為江蘇省金科數字與科技金融研究院副院長。
《經濟通通訊社9日專訊》
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09/09/2026 08:40
弘業期貨(03678)(深:001236)公布，建議委任劉曉星為獨立非執行董事，須待股東批准。
該集團指，劉曉星作為獨立非執行董事將有權自該集團收取年度酬金12萬港元。至於劉曉星就職於東南大學經濟管理學院，最新職務為教授、博士生導師及金融系主任，亦為江蘇省金科數字與科技金融研究院副院長。
《經濟通通訊社9日專訊》
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