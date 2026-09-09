《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(8日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2660.83
|兆易創新
|(603986)
|2132.07
|中國巨石
|(600176)
|1860.17
|生益科技
|(600183)
|1831.72
|景旺電子
|(603228)
|1341.11
|源杰科技
|(688498)
|1337.07
|劍橋科技
|(603083)
|1192.00
|寒武紀
|(688256)
|1185.42
|藥明康德
|(603259)
|1141.41
|中國船舶
|(600150)
|895.99
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5127.50
|中際旭創
|(300308)
|3885.67
|新易盛
|(300502)
|2535.55
|東山精密
|(002384)
|1789.61
|大族激光
|(002008)
|1500.25
|興森科技
|(002436)
|1444.76
|滬電股份
|(002463)
|1354.32
|深南電路
|(002916)
|1239.78
|天孚通信
|(300394)
|1199.31
|香農芯創
|(300475)
|1040.18
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》
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