【大國博弈】商務部：美將AI企業蒸餾技術政治化，搞科技霸權、算力壟斷

美國家安全局等機構8日發布公告，指責中國人工智能企業對美開展「工業規模」蒸餾，獲取美前沿模型能力。中國商務部就此發布答記者問稱，美方所謂中國人工智能企業從規模化蒸餾美模型的指控，於事無憑，於法無據。美方此舉，是將蒸餾這一業內正常的技術和商業問題政治化、工具化，並在實踐中搞雙重標準。美方相關公告，是其在人工智能領域推行科技霸權、搞算力壟斷，打壓競爭的又一明證。中方對此堅決反對。



商務部表示，蒸餾是人工智能領域各個模型間互相學習的通行做法，本質是中性技術手段，包括美企在內的全球模型企業都在用。這種技術手段可以幫助模型提升學習效率，實現人類知識的更高效利用，對各國發展人工智能產業、釋放人工智能技術潛力、彌補發展鴻溝、更廣泛惠及發展中國家和社會大眾有積極意義。



*美方也大量蒸餾中國模型，搞雙重標準*



商務部稱，美方做法是典型的雙重標準。對於人工智能，中方鼓勵開源開放、合作共享，中方開源模型向包括美企在內的全球企業開放，為相關模型研發提供便利。美企有關模型研發報告也披露，其大量蒸餾中國模型。反觀美方，多次單方面指責中國企業從事「工業規模」蒸餾，將行業通行做法抹黑為攻擊行為，既反映了美方的焦慮，又體現了雙重標準。



美方做法是典型的以打擊蒸餾為名，行產業壟斷之實。美方由安全部門發布公告，是將個別企業和資本利益與國家安全相捆綁，動用國家強權機構干涉正常商業活動。美個別人工智能企業濫用競爭優勢地位，在用戶協議中設置寬泛的地域限制等霸王條款。美方相關蒸餾指控，有為這些霸王條款背書之嫌。



*美打壓競爭，維護算力、數據方面壟斷*



商務部並稱，美方做法是典型的動用國家力量維護科技霸權和算力壟斷，打壓競爭。今年以來，美行政、立法機關頻頻發出對中國企業蒸餾行為的制裁打壓威脅，其目的是打壓競爭，維護美在算力、數據方面的壟斷，只能美國獨贏，不能人類共贏，將本應公開公平獲取的全球人工智能資源變成少數企業的獨佔資源，阻止他國參與人工智能創新成果的普惠共享。



當前，大模型產業正處於技術迭代、風險迭發、成長發展的關鍵時期。中美作為大國，應以積極負責態度處理人工智能領域面臨的挑戰和風險。兩國元首已同意開展人工智能政府間對話，中方願意以平等互利、合作共贏原則，通過對話與美方開展建設性和專業的討論。但如果美方以打擊蒸餾為名，實施遏壓中國人工智能企業的行動，中方必將堅決採取措施予以反制。希望美方與中方相向而行，通過對話和溝通管控風險，推動人工智能產業惠及全球。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》