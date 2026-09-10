《駐京專電》丁薛祥：中國大力發展服貿，加強AI等技術與服務共享

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2026年全球服務貿易峰會9日在北京舉行，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席並作主旨講話。



丁薛祥表示，當前國際經貿格局加速重構，大力發展服務貿易、推動服務業開放合作，不僅是中國的選擇，更是世界的需要。他提出3點建議：一是提高服務業質量效率和創新能力，以服務業高質量發展促進服務貿易邁上新台階。二是堅持開放引領，提升服務貿易自由化便利化水平，以包容共進拓展服務貿易發展新空間。三是加強人工智能等數智技術與服務共享，推進數字基礎設施互聯互通，以數智賦能打造服務貿易發展新引擎。



丁薛祥指出，服務貿易是國際貿易的重要組成部分，在促進世界經濟增長和產業升級中的作用愈來愈大。習近平主席多次在全球服務貿易峰會上發表重要視頻致辭或向服貿會致賀信，宣布深化服務領域開放合作的務實舉措，充分展現了中國擴大高水平對外開放的堅定決心、促進全球服務業和服務貿易發展的主動擔當。



*丁薛祥晤保加利亞副總理、津巴布韋副總統*



9日下午，丁薛祥先後會見保加利亞副總理普列夫、津巴布韋副總統奇溫加。他表示，中方願同各方賡續傳統友誼，增強戰略互信，尊重彼此核心利益和重大關切，推動重點領域合作取得更多成果，在互利共贏中攜手推進現代化。外方政要表示高度重視對華友好關係，願同中方深化拓展各領域務實合作，推動雙邊關係取得更大發展。



2026年全球服務貿易峰會由北京市政府、商務部與聯合國貿發會議、世界知識產權組織共同主辦，中外有關方面負責人和代表等約800人參加。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》