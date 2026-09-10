《駐京專電》人行陸磊：《金融強國建設「十五五」規劃》出台，配套9份行動方案

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國新辦今日就金融領域貫徹落實「十五五」規劃、推動金融強國建設有關情況舉行新聞發布會，人民銀行副行長陸磊在會上表示，《金融強國建設「十五五」規劃》（下稱《規劃》）近日正式出台。中國人民銀行制定印發了《中國人民銀行「十五五」改革發展規劃》（下稱《人行規劃》），配套出台了9份相關領域的行動方案。



他指出，《規劃》的整體規劃是：到2030年，金融調控政策協同有效，金融風險防控精準高效，金融業的國際影響力和競爭力持續提高。到2035年，基本建成具有高度適應性、競爭力、普惠性的中國特色現代金融體系。規劃並明確了十五時期金融強國建設的重點任務，包括：健全金融宏觀調控體系，全面加強金融監管，有效防範化解金融風險，積極有力服務實體經濟，推動金融高質量發展，擴大金融高水平開放等。



*加快建設上海國際金融中心，穩固提升香港國際金融中心地位*



陸磊表示，「十五五」時期，人行將著力以開放促改革發展，推進金融高水平對外開放。具體措施包括：推進人民幣國際化，拓展人民幣在國際貿易和投融資中的應用；深化金融市場雙向開放，加強金融基礎設施跨境互聯互通；發展人民幣離岸市場，豐富離岸人民幣流動性供給；完善多層次、廣覆蓋的人民幣跨境支付體系；加快建設上海國際金融中心，穩固提升香港國際金融中心地位，增強金融中心的國際吸引力和影響力；積極參與和推動全球金融治理改革，統籌開放與安全，維護金融穩定。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》