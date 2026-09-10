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AH股新聞

10/09/2026 15:56

《駐京專電》中證監李超：十五五時期提高資本市場制度包容性，加快建一流投資機構

　　中證監副主席李超今日在國新辦發布會上表示，「十五五」資本市場重點要做好八個方面工作，一是進一步提高資本市場制度包容性、適應性；二是進一步增強資本市場內在穩定性；三是進一步加強監管和投資者保護；四是進一步健全多層次資本市場體系；五是進一步提高上市公司質量和投資價值；六是進一步加快建設一流投資銀行和投資機構；七是進一步建設安全高效的金融基礎設施；八是進一步擴大高水平對外開放。

*優化發行上市制度，加快建設世界一流交易所*

　　在進一步提高資本市場制度包容性適應性方面，他表示，要主動適應全球科技創新與產業變革新趨勢，持續加力做好科技金融等五篇大文章，大力提升資本市場服務新質生產力發展的質效，優化發行上市制度，支持新興產業、未來產業、傳統產業轉型升級以及現代服務業、新型消費等不同類型、不同行業多元化的優質企業發展壯大。

　　在進一步擴大高水平對外開放方面，堅持以開放促改革、促發展，持續提升跨境投融資便利化水平，優化合格境外投資者和互聯互通等制度機制，支持企業用好境內境外兩個市場、兩種資源，積極參與全球金融治理，加強開放條件下的監管能力建設。

　　進一步建設安全高效的金融基礎設施方面，則是要加快建設世界一流交易所，全面提升綜合實力和全球競爭力。提高交易結算等基礎設施安全性和科技化水平。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》

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