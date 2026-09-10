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AH股新聞

10/09/2026 16:16

《駐京專電》中證監李超：滬深兩市IPO平均審核周期已縮短至六個月左右

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬深兩市IPO平均審核周期縮短至六個月
▷ 社保年金保險等中長期資金淨買入A股超6000億元
▷ 2025年全國社保基金投資收益率13.2%；公募基金上半年盈利1.74萬億元

　　中證監副主席李超今日在國新辦發布會上表示，今年以來，滬深兩市IPO的平均審核周期已經縮短至六個月左右，一些優質公司再融資審核不到一個月。下一步，中證監將實施更具包容性的發行上市、併購重組等制度，努力將A股市場打造為境內優質企業上市的首選地。

　　李超並指，將動態完善上市標準體系，有序擴大向新向優的覆蓋面。加快修訂再融資註冊辦法等制度規則，促進北交所新三板一體化高質量發展。進一步暢通私募創投基金募投管退的循環，引導投早、投小、投長期、投硬科技。

*社保年金保險等中長期資金今年淨買入A股超6000億元*

　　此外，李超表示，今年以來，社保年金保險等中長期資金合計淨買入A股超過6000億元人民幣，持有A股流通市值較2025年底繼續增長了12.5%。中長期資金堅持長期投資、價值投資，為自身和投資者實現了良好的回報。2025年，全國社保基金投資的收益率達到13.2%；今年上半年，公募基金行業為投資者創造盈利1.74萬億元人民幣。

　　他表示，下一步，將持續健全長錢長投的市場機制和生態，推動中長期資金穩步提升入市規模和比例。繼續大力發展權益類公募基金，強化各類中長期資金穩定器的功能。強化跨市場、跨行業、跨境風險監測，推動健全支持資本市場貨幣政策工具的長效機制，豐富政策工具箱，加強和改進資本市場預期管理，積極營造良好的輿論生態。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》

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