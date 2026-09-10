《駐京專電》中證監：前8個月查辦644件證券期貨違法案件，罰沒近百億元

中證監副主席李超今日在國新辦發布會上表示，今年前八個月，證監部門查辦證券期貨違法案件644件，罰沒款將近100億元人民幣。通過各類方式為投資挽回損失50多億元人民幣。李超進一步指出，下一步，將著力提高資本市場監管和治理的水平，不斷完善准入、持續監管、退市和交易機構等全鏈條的監管體系。



*實施新一輪上市公司治理專項行動*



他表示，近年來，中證監開展多輪上市公司治理專項行動，修訂上市公司治理準則，推動獨立董事制度改革，著力提升上市公司規範運作水平。下一步，中證監將深入實施新一輪上市公司治理專項行動，進一步嚴格規範控股股東、實控人減持等行為，加強董事高管任職履職離職全流程監管，引導更多上市公司加快健全中國特色現代企業制度。



*加大退市監管力度，堅決防止「一退了之」*



他並指出，2024年以來，科技創新企業在新上市公司中佔比超過九成，科技板塊市值較之前增加超過80%。與此同時，中證監大力完善常態化退市機制，2024年以來有108家公司平穩退市。中證監將繼續嚴把發行上市入口關，把握好包容性與嚴監管的關係，持續提升A股市場對優質公司的吸引力。繼續加大退市監管力度，發揮好強制退市震懾效應。加強退市後監管和退市過程中的投資者保護，堅決防止「一退了之」。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》