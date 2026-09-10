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AH股新聞

10/09/2026 16:44

《駐京專電》人行陸磊：完善存款準備金制度，更靈活精準開展公開市場操作

　　中國人民銀行副行長陸磊今日在國新辦發布會上表示，「十五五」時期，人民銀行將持續健全基礎貨幣投放機制，完善存款準備金制度，更加靈活精準開展公開市場操作，不斷健全市場化利率形成、調控和傳導機制，增強政策利率引導作用，引導短端貨幣市場利率圍繞政策利率更加平穩運行。

*更加注重發揮利率型調控工具的作用*

　　陸磊表示，「十五五」時期，人民銀行將進一步完善優化中國特色現代貨幣政策框架體系。人民銀行將堅定保持貨幣幣值穩定，並以此促進經濟增長，有效支持實體經濟高質量發展。同時，逐步淡化數量型中介目標，更加注重發揮利率型調控工具的作用。

*穩步發展數字人民幣，強化反洗錢監管*

　　陸磊並指出，加強金融基礎設施頂層設計，推動形成布局合理、治理有效、先進可靠、富有彈性的金融基礎設施體系，提升金融基礎設施風險管理能力、治理水平和科技支撐能力。提升中央銀行金融服務質效，完善金融統計、支付、國庫、現金服務體系，穩步發展數字人民幣，推進征信業高質量發展，強化反洗錢監管。全面推進法治央行和數字央行建設。優化中央銀行自身服務和基礎設施，為金融強國建設築牢央行工作基礎。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》

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