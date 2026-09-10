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AH股新聞

10/09/2026 16:55

《駐京專電》金監總局叢林：8家中央金融企業增資3600億，進一步增強穩健經營能力

　　金監總局副局長叢林今日在國新辦發布會上指出，金融業運行整體穩健，主要監管指標均處於「健康區間」。到2025年末，商業銀行撥備覆蓋率205.21%，資本充足率15.46%。叢林還提到，「去年國有大行補充了5200億元人民幣資本，近期又有8家中央金融企業增資3600億元人民幣，這將進一步增強國有大型金融機構穩健經營、抵禦風險和服務實體經濟的能力。」

*大力發展商業養老保險*

　　此外，叢林表示，金融監管總局將引導金融機構有效滿足教、體、文、衛等民生領域金融需求，優化鄉村全面振興金融服務，持續提升小微企業融資獲得感，大力發展商業養老保險。加強購房置業、教育、醫療、職業培訓等信貸支持，更好地滿足新就業群體安居樂業需要。

*支持中間品出口、海外倉建設和跨境電商發展*

　　她又指，金融監管總局將引導金融機構順應消費提質升級需要，支持擴大商品消費，持續釋放服務消費和新型消費潛力。堅持投資於物和投資於人緊密結合，強化「兩重」「兩新」「六張網」和「十五五」109項重大工程的重點領域金融支持，著力促進穩外貿，支持中間品出口、海外倉建設和跨境電商發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》

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