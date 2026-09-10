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AH股新聞

10/09/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中國巨石(600176)1523.37
生益科技(600183)1503.27
中國船舶(600150)1299.53
兆易創新(603986)1158.56
寒武紀(688256)1120.04
藥明康德(603259)907.48
劍橋科技(603083)817.00
景旺電子(603228)804.45
招商輪船(601872)771.51
紫金礦業(601899)725.28
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4284.79
中際旭創(300308)3196.66
新易盛(300502)1864.42
華工科技(000988)1623.78
東山精密(002384)1560.85
濰柴動力(000338)1156.29
天孚通信(300394)1152.04
滬電股份(002463)1020.82
美的集團(000333)941.54
興森科技(002436)877.26

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》

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