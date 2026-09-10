《神州頭條》財經報章頭版摘要：8月CPI、PPI同比均回暖，物價有望溫和上漲

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平向全國廣大教師和教育工作者致以節日祝賀和誠摯問候

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在第四十二個教師節到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平代表黨中央，向全國廣大教師和教育工作者致以節日祝賀和誠摯問候。



8月CPI溫和回升，PPI同比漲幅擴大

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國家統計局9月9日發布的數據顯示，8月份全國居民消費價格指數(CPI)環比由上月下降0.1%轉為上漲0.4%，同比漲幅回升至0.8%。扣除食品和能源價格的核心CPI同比漲幅回升至1.0%。全國工業生產者出廠價格指數(PPI)環比由上月下降0.7%轉為上漲0.4%，同比漲幅擴大至3.8%。



最高法：不斷完善競爭裁判規則

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9月9日，最高人民法院發布9件2026年人民法院反不正當競爭典型案例，內容既包括與民生息息相關的傳統消費領域，也涉及人工智能、新能源、平台經濟等新興和重點領域。





《上海證券報》



習近平向全國廣大教師和教育工作者致以節日祝賀和誠摯問候

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在第四十二個教師節到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平代表黨中央，向全國廣大教師和教育工作者致以節日祝賀和誠摯問候。



習近平就朝鮮國慶78周年向朝鮮最高領導人金正恩致賀電

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9月9日，中共中央總書記、國家主席習近平就朝鮮國慶78周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩致賀電。習近平強調，中朝兩國是守望相助、命運與共的社會主義友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針。



8月CPI、PPI同比均回暖，物價有望保持溫和上漲態勢

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國家統計局9月9日發布數據顯示，8月，CPI（居民消費價格指數）同比漲幅回升至0.8%，PPI（工業生產者出廠價格指數）同比漲幅擴大至3.8%，CPI、PPI環比均由降轉漲。分析人士認為，後續CPI、PPI仍會繼續回升，物價整體將保持溫和上漲態勢。





《證券時報》



習近平就朝鮮國慶78周年向朝鮮最高領導人金正恩致賀電

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9月9日，中共中央總書記、國家主席習近平就朝鮮國慶78周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委員會委員長金正恩致賀電。



2026年中國國際服務貿易交易會開幕

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9月9日，一年一度的中國國際服務貿易交易會在北京如約而至，140餘個「中國服務」案例在這裏集中向外界展示。證券時報記者從展會現場了解到，這些從製造業、貿易新模式新業態中「生長」出來的「中國服務」，正與中國創意、中國研發、中國設計、中國製造一道，形成完整的「中國方案」，為各國提供多元選擇。



8月消費與生產價格雙雙回正，經濟顯現修復暖意

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9月9日，國家統計局發布的數據顯示，8月居民消費價格指數(CPI)、工業生產者出廠價格指數(PPI)雙雙結束此前環比回落態勢，同步實現由降轉漲，同比漲幅也同步擴大，整體呈現溫和修復的走勢特徵。具體來看，CPI環比由上月下降0.1%轉為上漲0.4%，同比漲幅回升至0.8%；扣除食品和能源價格的核心CPI同比漲幅回升至1.0%；PPI環比由上月下降0.7%轉為上漲0.4%，同比漲幅擴大至3.8%。