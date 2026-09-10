《神州經脈》中美正磋商對等降稅，金融強國建設十五五規劃出台

A股震盪調整，三大指數今日（10日）齊收低。滬綜指跌0.43%收報3934.40點，三連升斷纜，深成指跌0.77%，創業板軟0.49%。成交持續萎縮，滬深兩市全日成交額跌至1.65萬億元（人民幣．下同），創逾五個月新低，較上一個交易日縮量2084億元或11%。從板塊來看，船舶全天走強，板塊整體漲2.25%。其他板塊普跌，其中，農牧種植股跌幅居前，汽車板塊全日挫近2%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7062，較上個交易日4時30分收盤價升17點子，兩連升，續創2022年7月11日以來逾四年新高，全日在6.7050至6.7096之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7766，較上個交易日升3點子，三連升，續創2023年2月8日以來三年七個月新高，較市場預測偏弱約690點。



*今日新聞精選*



1. 中國商務部發言人黃玲今日在例行記者會上表示，中美雙方經貿團隊認真落實兩國元首北京會晤達成的共識，正在就300億美元對等降稅框架安排進行磋商，爭取早日落地實施。



2. 人行副行長陸磊今日在國新辦記者會上表示，《金融強國建設「十五五」規劃》（《規劃》）近日正式出台。人行制定印發了《中國人民銀行「十五五」改革發展規劃》，配套出台了9份相關領域的行動方案。《規劃》目標是到2030年，金融調控政策協同有效，金融風險防控精準高效，金融業的國際影響力和競爭力持續提高；到2035年，基本建成具有高度適應性、競爭力、普惠性的中國特色現代金融體系。陸磊並指，十五五時期將穩固提升香港國際金融中心地位。



3. 英國《金融時報》引述知情人士報道，中國在致力重振散戶對股市信心之際，監管機構要求投資銀行勿讓低質素企業湧入新股市場，並保持低發行價格。中國監管機構官員近日與部分國內高級投資銀行家會面，重申希望新股維持保守的定價方式；同時月2鑑於近期IPO的成功引發上市申請激增，希望避免掀起新一輪上市熱潮，尤其是未被視為「國家隊」代表的公司。



4. 路透社援引數位北京貿易商表示，中國本周購買了14至15船美國大豆，總量約100萬噸。在中國國家主席習近平本月下旬訪問美國前，全球最大油籽進口國中國正加快採購步伐。這批採購使今年中國從美國購買的大豆總量，接近白宮所稱的中方承諾到2028年每年採購2500萬噸目標的一半。交易商透露，中儲糧集團已預訂這批船貨，將於今年12月至明年2月期間從美國墨西哥灣沿岸港口裝運。



5. 中國石化旗下研究機構預測，2026年中國石油需求預計將減少60萬桶/日，較上年下降8.9%，這將是連續第三年下滑，主要原因是高油價抑制消費，且電動汽車的普及速度加快。預計2026年中國汽油和柴油需求將分別下降8.7%和11.4%，至1.49億噸和1.64億噸，這是拖累整體需求下滑的主因。另一方面，2026年航空燃油需求可能同比增長1.3%，達到4155萬噸。



6. 蘋果(US.AAPL)秋季發布會美西時間周三（9日）上午10時（香港今晨1時）舉行，據界面新聞報道，新機價格門檻整體抬升，多款在售舊機型漲價，二手消費電子市場蘋果機型熱度同步升溫。二手交易平台轉轉數據顯示，發布會後，轉轉平台蘋果手機搜索量環比（下同）增長270%，蘋果手機回收估價量增長311%。截止今早8點，iPhone 17系列搜索量增長470%，交易量上漲280%，其中iPhone17標準版交易量增長突破700%。



7. 燧原科技(滬:688801)昨晚公告稱，將於9月11日在上海證券交易所科創板上市，發行價為每股142.18元，募資61.2億元。據路透報道，燧原科技預計，今年1月至9月淨虧損在7億元至8.6億元之間，較上年同期的8.878億元收窄。公司營收料在23億元至30億元之間，同比增長326%至455%。根據營收和利潤率表現，公司預計在2026年或2027年實現盈虧平衡或盈利。



8. 月之暗面今日正式啟動Kimi企業合作夥伴「登月計劃」，將與各行業的IT服務商及系統集成商共同建立前線部署工程師（Forward Deployed Engineer，FDE）隊伍，深入客戶現場，推動大模型進入企業核心業務流程。這也是內地首家採用FDE模式進行AI末端部署的大模型公司。FDE模式由美國大數據公司Palantir首創，是一種由工程師駐場、對業務結果負責的交付方式。