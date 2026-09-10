《鍾之日記》恒指四連跌，失守兩萬五

9月10日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中東戰爭未有緩和跡象，油價上漲，美股隔晚受壓，反映中概股表現的金龍指數挫逾2%。港股今早裂口低開近300點，甫開市即失守兩萬五關口。科技股捱沽，小米(01810)雖然搶閘蘋果推新機，股價仍連跌，蘋概股亦疲。恒指收市報24954點，跌320點或1.27%，四連挫，累計跌幅696點或2.7%。



*A股三連升斷纜，兩市成交創逾五個月低*



A股震盪調整，三大指數齊收低。滬綜指跌0.43%收報3934.40點，三連升斷纜，深成指跌0.77%，創業板軟0.49%。成交持續萎縮，滬深兩市全日成交額跌至1.65萬億元人民幣，創逾五個月新低，較上一個交易日縮量2084億元人民幣或11%。



從板塊來看，船舶全天走強，板塊整體漲2.25%；消息面上，全球航運業務提供商克拉克森報告顯示，2026年很有可能成為新造船簽約歷史上比較強勁的一年。首8個月，實船訂單達2128艘、5970萬修正總噸，是十年平均水平的兩倍。此外，銀行、券商等金融板塊亦硬淨，電力股有微弱升幅。



其他板塊普跌，其中，農牧種植股跌幅居前，早前農業股因國際機構糧食危機警示而猛烈連升，近期明顯回吐。汽車板塊全日挫近2%，長源東谷(滬:603950)跌近8%，飛龍股份(深:002536)跌5.4%，意大利汽車工業協會(ANFIA)負責人呼籲歐盟，對超過一定規模的中國汽車及零部件進口徵收80%關稅，以保護歐洲汽車產業。



*蘋果折疊機問世，小米四連跌，蘋概股受壓*



小米(01810)近日接連推出折疊屏手機及汽車新品，惟股價表現持續疲軟，今日再跌1.7%，報25.92元，股價已連跌四日。



香港時間9月10日凌晨，蘋果舉行秋季發布會並推出首款折疊手機iPhone Duo，內地起售價15999元人民幣。小米及華為則於本周一（7日）搶閘，在蘋果發布會前率先推出折疊屏手機。其中，小米18 Fold售價10999元人民幣起，最高規格氮化矽陶瓷特別版(16GB+1TB)售價15999人民幣，與iPhone Duo起售價相若，但整體定價仍為三者中最低。



18 Fold亦是小米首款售價突破1萬元人民幣的手機。小米發布會前夕，針對網友希望小米18 Fold「便宜點」及「6999元起售」的訴求，雷軍明確回覆「不太可能」，並指內存漲價推高成本。市場研究機構IDC預計，受成本飆升影響，今年全球智能手機平均售價(ASP)將升至581美元，同比增長27.6%，料為行業歷來最大年度漲幅。



蘋果新品iPhone 18 Pro系列亦較上代產品顯著提價，並同步上調中國官網四款在售舊型號的價格。蘋概股今日多數走低，立訊精密(02475)挫近6%，偉仕佳杰(00856)挫超4%，比亞迪電子(00285)、丘钛科技(01478)跌逾3%，高偉電子(01415)、瑞聲科技(02018)跌逾2%；惟領益智造(01688)逆勢彈3.2%，報6.55元。



據內媒引述產業鏈人士消息，領益智造是蘋果首款折疊屏手機iPhone Duo供應商，供應核心精密件涵蓋鉸鏈精密結構件、屏幕支撐板、超薄均熱板等產品，供應產品單機價值量高於直板機。



*海底撈連跌兩日，大股東減持套現近28億*



海底撈(06862)繼昨日挫逾9%後，今日仍未止跌，盤中最多跌4.7%，收低4.1%報9.915元。海底撈昨收市後公布，控股股東成員SP NP Ltd（由主席張勇、其妻舒萍、ZY NP Ltd及SP NP Ltd組成），透過大宗交易方式，以每股10.62元的價格出售公司2.59億股股份，佔已發行股份總數約4.65%，涉資27.5億元。



海底撈稱，董事會獲控股股東告知，該項出售純粹出於其自身資金需要及財務安排，並構成股東層面的私事。其與集團的業務、營運、財務狀況或發展前景概無任何關係。該項出售並不涉及公司發行任何新股份，亦不會導致股東的權益遭受任何攤薄。



出售完成後，控股股東共持25.35億股，佔約45.49%，仍為控股股東，公司控制權及管理階層維持不變。



公告又指，SP NP Ltd已向公司確認，控股股東對集團的業務前景、增長潛力及長期價值依然充滿信心，並將一如既往地繼續支持集團的長期發展。公司亦強調，集團目前的業務營運及財務狀況一切正常，所有業務活動均按既定策略穩步推進。董事會認為，該項出售將不會對集團的業務、營運、財務狀況、管理穩定性或企業管治產生任何不利影響。



對於減持原因，公告口徑是「股東私事」，但市場仍感意外。內媒分析，這筆減持發生的時點，恰逢一個人事變動的微妙時刻。《中國企業家》上月報道，張勇與舒萍之子Zhang Hanzhi（音譯）已於上半年加入海底撈，參與多條業務線管理，並推動人員調動與門店管理模式調整。而張勇曾表示計劃在60至65歲，也就是2031年至2036年間退休。創始人在股價較高時增持、較低點減持，加之新舊班底交替，令這筆減持無法單純用套現邏輯解釋，更像是為了平穩過渡。



另外，大摩在研報中推測，本次減持可能與內地離岸信託稅務新規有關。今年7月24日，財政部與稅務總局共同發布《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》，首次系統規定了離岸信託的個人所得稅問題。張勇夫婦的信託，正是新規之下的典型案例，這對首富夫婦賣股票正是為了補繳逾19億元稅單（數字為市場機構估算）。



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