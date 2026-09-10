【金磚峰會前瞻】習近平或藉金磚峰會時隔7年再訪印度，「龍象共舞」會有新火花嗎？

第十八屆金磚國家(BRICS)峰會將於9月12日至13日在印度首都新德里舉行。此次會晤恰逢金磚合作機制創立20周年，其中兩個創始成員國--中國與印度的關係近年持續緩和，外界關注中國國家主席習近平會否出席峰會，同時國事訪問印度。



金磚國家從最初的4個成員國--巴西、俄羅斯、印度、中國，南非，逐步增加南非、伊朗、埃及、埃塞俄比亞、阿聯酋、沙特阿拉伯、印尼至11個成員國。路透社早前引述印度方面消息人士報道，習近平料將率領約400人的代表團訪印，規模遠高於2019年上一次訪印時的不到200人。若成行，這將是習近平相隔7年再訪印度。中印官員或將利用這次訪問，探討如何管控涉及邊界及地區安全議題的分歧，同時擴大雙邊交流。



不過，中方尚未正式證實習近平是否出席。外媒連日在中國外交部記者會上追問出席金磚國家峰會的中方代表，發言人毛寧先是表示「目前沒有可以提供的消息」，最新在9日回應稱「這個問題如果有消息我們會及時發布，你可以保持關注」。



本屆金磚峰會以「構建韌性、創新、合作與可持續發展」為主題。討論議程預計將涵蓋數字合作、科學協作、創新生態建設，以及新興技術在構建更具韌性和可持續性的經濟體系中所發揮的作用。



*外界期待中印推動恢復並增加霍海通行量*



習近平去年缺席在巴西里約熱內盧舉行的金磚國家峰會，由國務院總理李強代為出席。那是習近平首次缺席金磚國家峰會，北京方面稱原因是日程安排與峰會時間衝突。去年俄羅斯總統普京也缺席了峰會，因國際刑事法院該段時期就俄烏戰爭對普京發出逮捕令。當時習近平缺席被視為與普京「共同進退」。



今年峰會期間，更多成員國受戰爭影響--美國對伊朗發起的戰爭，除了令整個中東局勢緊張之外，還波及全球能源、糧食及化肥供應。外界期待，中國和印度能夠推動其他成員國採取行動，幫助恢復並增加霍爾木茲海峽這一重要航道的通行量。不過，這可能是一項艱巨的挑戰。在此前的金磚國家會議上，伊朗一直堅持要在聲明中加入對美國發動戰爭的批評，但新德里和阿聯酋反對。印度正與美國就一項重要貿易協議談判，而阿聯酋上月指責，伊朗向阿聯酋領海方向發射導彈。



*從邊境衝突到有限度回暖，中印貿易額一路增加*



這次金磚峰會或許也是觀察中國和印度關係回暖與摩擦並存的重要窗口。兩國關係在2020年6月邊境衝突後跌入谷底。當年中印軍隊在加勒萬河谷爆發激烈衝突，是自1975年以來首次造成軍人死亡的中印邊境衝突。印度官方其後確認20名軍人死亡，中方則證實有4名官兵死亡。雙方互指對方違反此前就邊境局勢達成的共識。



至近年，兩國才逐步恢復高層接觸和邊境問題溝通。2025年8月底，印度總理莫迪時隔七年訪華，出席在天津舉行的上海合作組織峰會；同年7月，印度恢復向中國公民發放旅遊簽證，10月起兩國恢復中斷五年的直航航班。



今年8月底，莫迪赴吉爾吉斯首都比什凱克出席上海合作組織峰會，雖沒有與習近平舉行雙邊會面，但兩人曾握手交談，互動氣氛良好。而在上合峰會前夕，中印於北京舉行了第25次邊界問題特別代表會晤。中國外長王毅與印度國家安全顧問多瓦爾達成八點成果共識，包括雙方同意增加兩個將軍級會談會晤點，並在邊境東段、中段新增兩條邊防軍事聯絡熱線等，同時同意2027年在印度舉行第26次特代會晤。



至於雙邊經貿關係，印度對中國投資實施了長達六年的嚴格限制，直至今年3月才宣布有限度放寬部分製造業投資規則。六年下來，中印貿易額卻反而從約867億美元（2020-2021財年）漲至1511億美元（2025至2026財年，下同），中國重新超越美國，成為印度最大貿易夥伴。與此同時，印度對中國的貿易逆差飆升至約1122億美元的歷史高位，即是說印度從中國買得多、賣給中國的少。印度對中國出口產品的依賴程度可見一斑。



*印度擬與中國磋商稀土等出口限制問題*



據印度媒體報道，莫迪政府正與產業代表就涉及中國的貿易和投資障礙問題進行磋商，計劃藉主辦金磚國家峰會的機會，在雙邊會談中要求中方放寬高科技產品的出口限制，包括稀土永磁體、電池電芯、太陽能相關設備和高壓直流輸電設備等。



中國國際問題研究院研究員王友明近日撰文稱，隨著中印關係重回正常發展軌道，中印已表態相互支持今明兩年各自輪值的金磚年。然而，這並不意味印度將減少在金磚機制中與中國的競爭。他認為，本屆峰會的關注點之一是中印兩國在峰會上會提出哪些創新倡議，「中國在歷屆峰會都提出廣受歡迎並很快落地的合作新倡議，印度不會自甘落後」，更不會錯失利用今年東道主機會擴大在全球南方的影響力。



台灣中山大學亞太事務英語碩士學位學程助理教授劉奇峰則分析，中印溝通機制齊備已久，不太可能再建立新機制，短期任務是「確保一些穩定的東西」。他認為，對北京而言，也要「在（習）訪美之前，先把印度這一角弄好」，在美國因素高度不確定之際「先控場一下」。



*從中亞、北非到南亞，習近平訪美前的外交布局*



值得一提的是，美國總統特朗普早前宣布，習近平將於9月24日訪問美國，雙方將展開會晤。若習近平赴印，其9月外交行程將形成一條由中亞、北非、南亞延伸至美國的外交路線：他先於8月底至9月初出席在吉爾吉斯比什凱克舉行的上海合作組織峰會，並對埃及進行了國事訪問；本周稍晚或再次啟程前往新德里出席金磚國家峰會，相隔一周多之後再前往華盛頓。



清華大學國際安全與戰略研究中心研究員孫成昊認為，這趟外交之旅涵蓋中國外交政策的重要支柱，或改善北京與華盛頓談判時的戰略環境。中國在歐亞大陸不斷深化的能源與基礎建設關係，可在與美國討論俄羅斯、伊朗、關鍵礦產及全球供應鏈等議題時，轉化為實質談判籌碼。



孫成昊並指，習近平的外交策略強調，中國的外交關係並非「圍繞華盛頓這一單一軸線運轉」。此外，這次外交行程還凸顯了北京對多邊主義和全球治理的重視。



哥倫比亞大學國際與公共事務學院資深研究員Julian Gewirtz也指出，習近平似乎看到了一個機會，可以在華盛頓疏遠其許多盟友之際，展示中國在世界各地擁有朋友和選擇。他認為，北京的外交旋風旨在表明，中國可以建立一個「不那麼以華盛頓為中心的國際生態系統」，同時也能管控華盛頓並從中獲利。



美國智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示，中國認為印度正處於因特朗普政策而進行的調整期，因此，旨在改善關係的對外接觸和措施都是為了拉近與新德里的距離。孫韻指出，中國希望印度不把中國視為威脅，也希望印度不要因為中國而默認站在美國一邊。



*中印能否達成更穩定邊境、貿易與投資關係？*



中國官方常用「龍與象」比喻中國與印度的關係。上海外國語大學歐洲協同研究中心執行副主任高健對此解釋稱，印度被賦予了一種獨特的隱喻，因為中國正試圖扭轉西方主導的、旨在挑撥中印兩個亞洲強國關係的敘事。中國提倡「龍象共舞」，意在強調「兩國是發展夥伴，而不是競爭對手」。



習近平今年1月致印度共和國日賀詞時，形容兩國應成為睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，並呼籲雙方實現「龍象共舞」的願景。若習近平此次成行，外界關注的將不只是「龍象共舞」的象徵意義，更在於中印能否將高層互動轉化為可衡量的成果，包括更穩定的邊境關係、人員往來及貿易與投資關係。



這同樣是本屆金磚峰會面對的考驗。《印度快報》6日發文指出，本屆峰會面臨的挑戰在於，金磚國家能否將覆蓋面廣泛的議程轉化為統一的政治成果。在當前地緣政治分歧下，印度作為輪值主席國的任務並非消除成員國之間的分歧，而是找到足夠的共識基礎，形成一份具備實際分量的峰會宣言。

《經濟通通訊社記者王寧慧10日報道》