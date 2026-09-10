蘋果多款舊機型漲價帶旺內地二手市場，iPhone 17標準版交易量環比增逾7倍

蘋果(US.AAPL)秋季發布會美西時間周三（9日）上午10時（香港今晨1時）舉行，據界面新聞報道，新品發布後，二手消費電子市場蘋果機型熱度同步升溫。內地二手交易平台轉轉數據顯示，發布會後，轉轉平台蘋果手機搜索量環比增長270%，蘋果手機回收估價量環比增長311%。



報道指出，新機價格門檻整體抬升，多款在售舊機型漲價，推高了上代產品在二手市場的關注度。轉轉數據顯示，截止今日早上8點，蘋果發布會後iPhone 17系列搜索量環比增長470%，交易量環比上漲280%，其中iPhone17標準版交易量增長突破700%。



轉轉方面分析，今年蘋果新品只推出折疊屏iPhone Duo與iPhone 18 Pro系列，標準版缺席，疊加在售iPhone17官網定價有所上調，iPhone 17系列作為去年9月發布的次新旗艦，其二手性價比進一步凸顯，預計將成為今年下半年二手市場最受追捧的機型。

《經濟通通訊社10日專訊》