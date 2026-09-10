《中國要聞》印尼雅萬高鐵股東變更，中方延長還款期至80年

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路透社報道，當地時間周二（8日），印度尼西亞財政部長普爾巴亞透露，印尼將於下周更換雅萬高鐵的控股股東。



普爾巴亞上月曾表示，財政部下屬機構將收購高鐵運營公司60%的股份，中方企業保留40%。但他周二進一步說明，當局正在權衡將這60%股份轉讓給印尼投資管理局(INA)，或財政部下屬的發展融資機構薩拉納·多基礎設施公司(SMI)。股權移交預計於9月15日完成。



普爾巴亞並未說明當前股東--由國家鐵路公司Kereta Api Indonesia牽頭的財團--是否會因股權轉讓獲得補償，但表示新的股東將負責償還項目未償貸款。



*中國同意將貸款期限由40年延至80年*



據介紹，中國國家開發銀行最初提供的45億美元貸款原期限為40年，並設有10年寬限期，此後印尼又追加貸款以彌補成本超支。普爾巴亞透露，經過重組談判，中國同意將貸款期限延長至80年。



此外，他透露，在股權完全移交後，鐵路將向東延伸約700公里，至該國第二大城市泗水，但他未說明延伸項目的資金來源。



作為印尼乃至東南亞首條高速鐵路，雅萬高鐵也是中國高鐵首次在海外實現全系統、全要素、全產業鏈落地的標誌性項目。該鐵路全長142.3公里，最高運行時速350公里，將雅加達與萬隆之間的旅行時間從原來的3個多小時縮短至46分鐘，於2023年10月正式投入商業化運營。



8月，印尼中國高速鐵路有限公司發布2026年上半年運營數據顯示，雅萬高鐵累計開行列車10640列次，正點率達99.4%，旅客服務滿意度為95.79%。

《經濟通通訊社10日專訊》