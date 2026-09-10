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AH股新聞

10/09/2026 08:35

《中國要聞》印尼雅萬高鐵股東變更，中方延長還款期至80年

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 印尼雅萬高鐵控股股東變更，中方保留40%股份
▷ 中國國家開發銀行貸款還款期延至80年
▷ 高鐵擬延伸至泗水，資金來源[資料未提供]

　　路透社報道，當地時間周二（8日），印度尼西亞財政部長普爾巴亞透露，印尼將於下周更換雅萬高鐵的控股股東。

　　普爾巴亞上月曾表示，財政部下屬機構將收購高鐵運營公司60%的股份，中方企業保留40%。但他周二進一步說明，當局正在權衡將這60%股份轉讓給印尼投資管理局(INA)，或財政部下屬的發展融資機構薩拉納·多基礎設施公司(SMI)。股權移交預計於9月15日完成。

　　普爾巴亞並未說明當前股東--由國家鐵路公司Kereta Api Indonesia牽頭的財團--是否會因股權轉讓獲得補償，但表示新的股東將負責償還項目未償貸款。

*中國同意將貸款期限由40年延至80年*

　　據介紹，中國國家開發銀行最初提供的45億美元貸款原期限為40年，並設有10年寬限期，此後印尼又追加貸款以彌補成本超支。普爾巴亞透露，經過重組談判，中國同意將貸款期限延長至80年。

　　此外，他透露，在股權完全移交後，鐵路將向東延伸約700公里，至該國第二大城市泗水，但他未說明延伸項目的資金來源。

　　作為印尼乃至東南亞首條高速鐵路，雅萬高鐵也是中國高鐵首次在海外實現全系統、全要素、全產業鏈落地的標誌性項目。該鐵路全長142.3公里，最高運行時速350公里，將雅加達與萬隆之間的旅行時間從原來的3個多小時縮短至46分鐘，於2023年10月正式投入商業化運營。

　　8月，印尼中國高速鐵路有限公司發布2026年上半年運營數據顯示，雅萬高鐵累計開行列車10640列次，正點率達99.4%，旅客服務滿意度為95.79%。
《經濟通通訊社10日專訊》

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