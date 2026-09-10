《神州金融》重慶：支持金融機構探索「算力銀行」、「詞元券+詞元貸」等新模式

重慶市發布《重慶市培育發展詞元經濟行動計劃（2026-2028年）（公開徵求意見稿）》公開徵求意見。其中提到，深化「產業大腦」與「金融大腦」雙向賦能，依託「智融惠暢」工程和科技金融「長江領航計劃」，迭代「股貸債保擔租」全周期金融工具箱。支持金融機構探索「算力銀行」「詞元券+詞元貸」等新模式，創新數據基礎設施領域不動產投資信託基金模式。鼓勵金融機構圍繞算力基礎設施、高價值詞元數據集建設、智能體集群構建、場景應用示範等創新金融產品。



同時，打造詞元交易服務平台，搭建可信聚合服務專區，提供可信准入、計量結算等一站式服務。構建差異多元詞元交易模式，推出通用基礎、行業專屬、場景限定的詞元分層產品。推動數據要素流通體系改革突破，聯動行業可信數據空間，建設工業詞元專區。探索推進以詞元為載體的數據確權、登記、定價、計量、存證、交付全流程服務。探索制定詞元交易標準和詞元結算規則，對模型調用、數據集使用等服務實施標準化計量核算。在國資國企領域推進數據資產入表並探索詞元確權，形成可定價可交易的詞元資產池。

《經濟通通訊社10日專訊》