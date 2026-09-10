《中國要聞》國辦：治理中小企業回款難問題，促央企作表率全部以現金支付

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據新華社報道，國務院辦公廳日前印發《關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知》(以下簡稱《通知》)，對依法治理中小企業回款難問題作出部署，稱要加強大型企業支付行為監管，並要求央企國企發揮表率作用，對中小企業全部採用現金支付。



*發布大型企業及時支付倡議*



一是健全行業帳款支付規則。各行業主管部門將及時支付帳款要求嵌入行業管理並強化落實。制定完善本行業領域結算支付管理規定，明確帳期起算節點、帳款支付方式及流程、貨物和服務檢驗驗收(或工程竣工結算)標準及期限、最長付款期限等關鍵要素。發布大型企業及時支付倡議，引導大型企業特別是龍頭企業帶頭發布並踐行自貨物、工程、服務交付之日起60日內以現金方式向中小企業支付帳款的承諾。



*央企對中小企全部採用現金支付*



二是加強大型企業支付行為監管。建立健全大型企業帳款監測機制。對故意拉長帳期的大型企業，多部門開展聯合約談並督促整改。嚴格反不正當競爭執法，對大型企業濫用優勢地位故意拉長帳期的惡劣行為，查實後依法依規處罰。細化完善上市公司信息披露規則，要求應付帳款達到一定規模的上市公司披露主要帳款支付方式、平均帳期、商業匯票和電子憑證開立情況等事項。發揮央企國企及時支付表率作用，中央企業對中小企業全部採用現金支付，對大型企業保持合理的現金支付比例。



*壓減電子憑證最長付款期限至6個月*



三是規範管理非現金支付工具。壓減電子憑證最長付款期限至6個月，電子憑證服務平台不得新開立付款期限超過6個月的電子憑證，商業銀行、商業保理公司不得為付款期限超過6個月的電子憑證提供融資。從嚴監管電子憑證服務平台，電子憑證服務平台要嚴格落實各項合規要求並將經營數據接入上海票據交易所，由上海票據交易所跨機構、全口徑監測大型企業商業匯票和電子憑證開立情況。



*政府採購項目全額採用現金支付*



四是強化資金傳導效能和融資支持。政府採購項目全額採用現金支付，將及時支付情況納入政府採購項目監管範圍；加強政府投資項目資金監管，業主單位優先採用現金支付並推動項目總承包單位及時向分包單位支付不低於同等比例的現金。支持大型企業通過貸款、發債融資置換應付帳款，及時向上下游中小企業支付現金。



《通知》強調，各地區各有關部門要加強工作配合、強化上下聯動，壓實責任持續推進，堅持引導糾正與執法追責並舉，推動中小企業回款難問題整體好轉，營造大中小企業融通發展、互利共贏的良好生態。

《經濟通通訊社10日專訊》