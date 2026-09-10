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AH股新聞

10/09/2026 09:30

《Ａ股行情》滬綜指低開0.31%，專家指定向可轉債望擴容

　　滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.31%，報3939.09點，深成指低開0.6%，創業板指低開0.91%；盤初農業種植股回吐，汽車股亦走低。

　　近日有外電消息稱，中證監拒絕受理一批強制可轉換債券的備案申請，涉碧桂園(02007)等大型房企。不過，《上海證券報》今日引述專家觀點指出，房地產市場正在構建發展新模式，受益於此，定向可轉債未來有望迎來進一步的增量。

　　中證監8月底發布《關於資本市場支持構建房地產發展新模式的意見》，支持上市房企通過向特定對象發行方式再融資，並支持上市房企綜合運用股份、定向可轉債、現金等工具收購涉房資產。業內人士認為，在房地產領域，定向可轉債此前主要承擔項目融資功能，未來隨著行業併購需求上升，其在房地產行業中的應用場景有望進一步豐富。

　　此外，蘋果(US.AAPL)首款折疊屏手機10月開售，頂配版售價達3199美元，創下行業新紀錄，公司還發布了新版iPhone Pro等並漲價，早盤滬深蘋概股跌多升少。

　　另人行今日進行30億元人民幣7天期逆回購，利率持平1.4%。公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放30億元人民幣。
《經濟通通訊社10日專訊》

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