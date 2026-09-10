《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.35%，船舶、銀行逆市上行

滬深股市今早低開低走，滬指上午收跌0.35%報3937.78點，深成指跌0.55%，創業板指微跌0.15%。兩市上午成交額10916億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少1169億元或10%。



盤面上，船舶板塊漲2.7%，中國船舶(滬:600150)升3.7%，亞星錨鏈(滬:601890)升近3%。全球航運業務提供商克拉克森報告顯示，2026年很有可能成為新造船簽約歷史上比較強勁的一年。1至8月，實船訂單達2128艘、5970萬修正總噸，與2007年創紀錄節奏基本持平，是十年平均水平的兩倍。克拉克森估計，今年迄今新造船投資約1772億美元，同比增31%。



此外，銀行股逆市上行，農業銀行(滬:601288)早盤揚1.2%，寧波銀行(深:002142)升3.4%。PCB概念也回升，建滔積層板8月底發出今年第七張漲價函；隨後松下宣布9月1日起上調覆銅板價格，部分產品最高漲30%。



下跌方面，蘋果發布首款折疊屏iPhone，定價高昂，並同步調升舊機型售價，蘋概股跌多升少，田中精機(深:300461)挫8.7%，精研科技(深:300709)收低6.5%，工業富聯(滬:601138)跌1.6%。

《經濟通通訊社10日專訊》