  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2026 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.35%，船舶、銀行逆市上行

　　滬深股市今早低開低走，滬指上午收跌0.35%報3937.78點，深成指跌0.55%，創業板指微跌0.15%。兩市上午成交額10916億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少1169億元或10%。

　　盤面上，船舶板塊漲2.7%，中國船舶(滬:600150)升3.7%，亞星錨鏈(滬:601890)升近3%。全球航運業務提供商克拉克森報告顯示，2026年很有可能成為新造船簽約歷史上比較強勁的一年。1至8月，實船訂單達2128艘、5970萬修正總噸，與2007年創紀錄節奏基本持平，是十年平均水平的兩倍。克拉克森估計，今年迄今新造船投資約1772億美元，同比增31%。

　　此外，銀行股逆市上行，農業銀行(滬:601288)早盤揚1.2%，寧波銀行(深:002142)升3.4%。PCB概念也回升，建滔積層板8月底發出今年第七張漲價函；隨後松下宣布9月1日起上調覆銅板價格，部分產品最高漲30%。

　　下跌方面，蘋果發布首款折疊屏iPhone，定價高昂，並同步調升舊機型售價，蘋概股跌多升少，田中精機(深:300461)挫8.7%，精研科技(深:300709)收低6.5%，工業富聯(滬:601138)跌1.6%。
《經濟通通訊社10日專訊》

【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美日原是比翼鳥，巨債臨頭各自飛

10/09/2026 16:33

大國博弈

港元定存 | 滙豐3個月新資金減至2.85厘，信銀國際及上商...

08/09/2026 18:23

貨幣攻略

說說心理話

關稅戰 | 特朗普關稅戰危及加拿大九萬職位，加國全民撐總理卡...

24/08/2026 09:17

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金