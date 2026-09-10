《Ａ股行情》滬綜指收跌0.43%，三連升斷纜，兩市成交跌至1.6萬億

A股震盪調整，三大指數齊收低。滬綜指跌0.43%收報3934.40點，三連升斷纜，深成指跌0.77%，創業板軟0.49%。成交持續萎縮，滬深兩市全日成交額跌至1.65萬億元（人民幣．下同），創逾五個月新低，較上一個交易日縮量2084億元或11%。



從板塊來看，船舶全天走強，板塊整體漲2.25%；消息面上，全球航運業務提供商克拉克森報告顯示，2026年很有可能成為新造船簽約歷史上比較強勁的一年。首8個月，實船訂單達2128艘、5970萬修正總噸，是十年平均水平的兩倍。此外，銀行、券商等金融板塊亦硬淨，電力股有微弱升幅。



其他板塊普跌，其中，農牧種植股跌幅居前，早前農業股因國際機構糧食危機警示而猛烈連升，近期明顯回吐。汽車板塊全日挫近2%，長源東谷(滬:603950)跌近8%，飛龍股份(深:002536)跌5.4%，意大利汽車工業協會(ANFIA)負責人呼籲歐盟，對超過一定規模的中國汽車及零部件進口徵收80%關稅，以保護歐洲汽車產業。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4548.39 -0.53 上證指數 3934.40 -0.43 7796.73 深證成指 13617.67 -0.77 8674.75 創業板指 3338.42 -0.49 科創50 1569.22 -0.69 B股指數 294.66 -1.03 1.28 深證B指 1163.27 -0.46 0.48

《經濟通通訊社10日專訊》