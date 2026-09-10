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AH股新聞

10/09/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.43%，三連升斷纜，兩市成交跌至1.6萬億

　　A股震盪調整，三大指數齊收低。滬綜指跌0.43%收報3934.40點，三連升斷纜，深成指跌0.77%，創業板軟0.49%。成交持續萎縮，滬深兩市全日成交額跌至1.65萬億元（人民幣．下同），創逾五個月新低，較上一個交易日縮量2084億元或11%。

　　從板塊來看，船舶全天走強，板塊整體漲2.25%；消息面上，全球航運業務提供商克拉克森報告顯示，2026年很有可能成為新造船簽約歷史上比較強勁的一年。首8個月，實船訂單達2128艘、5970萬修正總噸，是十年平均水平的兩倍。此外，銀行、券商等金融板塊亦硬淨，電力股有微弱升幅。

　　其他板塊普跌，其中，農牧種植股跌幅居前，早前農業股因國際機構糧食危機警示而猛烈連升，近期明顯回吐。汽車板塊全日挫近2%，長源東谷(滬:603950)跌近8%，飛龍股份(深:002536)跌5.4%，意大利汽車工業協會(ANFIA)負責人呼籲歐盟，對超過一定規模的中國汽車及零部件進口徵收80%關稅，以保護歐洲汽車產業。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004548.39-0.53　
上證指數3934.40-0.437796.73
深證成指13617.67-0.778674.75
創業板指3338.42-0.49　
科創501569.22-0.69　
B股指數294.66-1.031.28
深證B指1163.27-0.460.48

《經濟通通訊社10日專訊》

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