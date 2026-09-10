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AH股新聞

10/09/2026 10:11

《Ａ股焦點》蘋概股跌多升少，新折疊機定價史上最高，部分舊機型漲價

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 蘋果發布首款折疊手機iPhoneDuo，起售價15999元
▷ iPhone17Pro系列下架，舊機型漲價800-2300元
▷ 蘋概股跌多升少，環旭電子漲停

　　蘋果(US.AAPL)秋季發布會美西時間周三（9日）上午10時（香港今晨1時）在加州Cupertino總部舉行，首款折疊手機iPhone Duo登場。它採用橫向書本式折疊設計，展開後擁有7.6英吋內屏，閉合後則是一塊5.4英吋外屏，國行起售價15999元（人民幣．下同），最高2TB版本達到26499元，直接成為蘋果歷史上價格最高的iPhone。

　　蘋概股目前跌多升少，田中精機(深:300461)挫7.2%，精研科技(深:300709)跌6.6%，藍思科技(深:300433)跌3.8%，立訊精密(深:002475)跌1.9%；環旭電子(滬:601231)升停，德邦科技(滬:688035)升4.5%。

　　新品iPhone Duo將於10月16日晚上8時起接受預訂，10月23日起發售。

　　此外，發布會正式發布了iPhone 18 Pro系列兩款新機，起售價9999元。iPhone 17 Pro系列兩款機型隨即在發布會後從蘋果官網下架。內媒向蘋果中國客服查詢，證實iPhone 17 Pro後續也不會再銷售。與此同時，多款舊機型漲價。其中，iPhone 17、iPhone 17e機型均漲價800元，iPhone Air漲幅則介乎800-2300元，iPhone 16漲600元回到最初發售價5999元。蘋果中國客服表示，漲價因材料成本上漲。​​​​
《經濟通通訊社10日專訊》

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