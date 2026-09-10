  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2026 10:35

《Ａ股焦點》汽車股普跌，意大利汽車協會籲歐盟對中國汽車等徵80%關稅

　　路透社消息，意大利汽車工業協會(ANFIA)負責人呼籲歐盟，對超過一定規模的中國汽車及零部件進口徵收80%關稅，以保護歐洲汽車產業。A股汽車整車及配件股普跌，長源東谷(滬:603950)挫6.8%，湖南天雁(滬:600698)跌5%，江淮汽車(滬:600418)軟4%，天普股份(滬:605255)跌3.5%，比亞迪(深:002594)、賽力斯(滬:601127)、廣汽集團(滬:601238)、北汽藍谷(滬:600733)跌幅均超1.5%。

　　ANFIA主席Roberto Vavassori表示，中國汽車進口量在歐盟年度新車註冊量中的佔比應在8%以內享受零關稅待遇，但超過這一門檻的部分應被徵收80%的關稅。該政策應同時適用於整車和零部件，因為零部件約佔一輛汽車價值的80%，「我們十分尊重中國汽車工業取得的成就，但這種尊重如今已轉變為憂慮。歐洲不能失去汽車工業這個對戰略自主至關重要的產業。」他說。

　　歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據顯示，今年上半年，中國品牌汽車在歐盟銷量所佔份額已超過9%。
《經濟通通訊社10日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美日原是比翼鳥，巨債臨頭各自飛

10/09/2026 16:33

大國博弈

港元定存 | 滙豐3個月新資金減至2.85厘，信銀國際及上商...

08/09/2026 18:23

貨幣攻略

中東戰火 | 沙特多處能源設施受胡塞武裝襲擊，最少73人傷

08/09/2026 14:17

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金