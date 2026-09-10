《Ａ股焦點》汽車股普跌，意大利汽車協會籲歐盟對中國汽車等徵80%關稅

路透社消息，意大利汽車工業協會(ANFIA)負責人呼籲歐盟，對超過一定規模的中國汽車及零部件進口徵收80%關稅，以保護歐洲汽車產業。A股汽車整車及配件股普跌，長源東谷(滬:603950)挫6.8%，湖南天雁(滬:600698)跌5%，江淮汽車(滬:600418)軟4%，天普股份(滬:605255)跌3.5%，比亞迪(深:002594)、賽力斯(滬:601127)、廣汽集團(滬:601238)、北汽藍谷(滬:600733)跌幅均超1.5%。



ANFIA主席Roberto Vavassori表示，中國汽車進口量在歐盟年度新車註冊量中的佔比應在8%以內享受零關稅待遇，但超過這一門檻的部分應被徵收80%的關稅。該政策應同時適用於整車和零部件，因為零部件約佔一輛汽車價值的80%，「我們十分尊重中國汽車工業取得的成就，但這種尊重如今已轉變為憂慮。歐洲不能失去汽車工業這個對戰略自主至關重要的產業。」他說。



歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據顯示，今年上半年，中國品牌汽車在歐盟銷量所佔份額已超過9%。

《經濟通通訊社10日專訊》