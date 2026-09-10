《Ａ股焦點》新造船需求強勁，船舶板塊逆市走強

船舶板塊早盤逆市走強，大連重工(深:002204)直線漲停，國瑞科技(深:300600)走高5.8%，亞星錨鏈(滬:601890)漲3.5%，中國船舶(滬:600150)升3.3%，中國動力(滬:600482)、中船防務(滬:600685)跟漲。



消息面上，全球航運業務提供商克拉克森在最新報告中表示，2026年很有可能成為新造船簽約歷史上比較強勁的一年。1至8月，實船訂單達到2128艘、5970萬修正總噸，與2007年的創紀錄節奏基本持平，是十年平均水平的兩倍。



分析師說，新造船需求強勁，背景是航運各個板塊的市場環境一直都比較好，與此同時船隊更新的需求也提供了底層的支撐，主要航運板塊的訂造意願都比較堅挺。投資金額方面，克拉克森估計，今年迄今為止新造船投資約1772億美元，同比增長31%，按名義值計算有望追平2007年的紀錄。

《經濟通通訊社10日專訊》