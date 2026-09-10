《神州能源》中石化研究報告預計中國今年石油需求下降8.9%，連續第三年下滑

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中國石化旗下研究機構預測，2026年中國石油需求預計將減少60萬桶/日，較上年下降8.9%，這將是連續第三年下滑，主要原因是高油價抑制消費，且電動汽車的普及速度加快。



中國石化集團經濟技術研究院在一份報告中稱，預計2026年中國汽油和柴油需求將分別下降8.7%和11.4%，至1.49億噸和1.64億噸，這是拖累整體需求下滑的主因。另一方面，2026年航空燃油需求可能同比增長1.3%，達到4155萬噸。此外，儘管中國煉油產能預計將在2026年升至9.52億噸/年，但第二季至第三季期間，原油加工量已降至6.97億噸。



報告指出，伊朗戰爭嚴重衝擊經霍爾木茲海峽運輸的石油供應，而中國的消費持續萎縮，已成為制約中國原油進口、抑制國際油價漲幅的重要因素。



*中國地煉企業或未來數周削減加工量*



另外，彭博社表示，隨著傳統原油供應來源日益趨緊且採購成本大幅攀升，中國民營煉油企業（又稱「地煉」）可能在未來數周削減加工量，這或將打擊這個全球最大原油進口國的需求。



「地煉」企業正面臨雙重挑戰。一方面，由於美國對伊朗港口實施海上封鎖，來自伊朗的原油運輸受到衝擊；另一方面，在美國介入後，來自委內瑞拉的原油流向也發生轉變。與此同時，國際原油期貨持續上漲，布倫特原油正逼近每桶100美元大關。



Energy Aspects分析師Jianan Sun表示，「地煉企業不太可能負擔得起全面轉向主流原油品種的成本」，這些企業原本就十分微薄的利潤率，已從7月初每桶約10美元回落至盈虧平衡水平。

《經濟通通訊社10日專訊》