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AH股新聞

10/09/2026 10:07

iPhone Duo國行機型售15999元人民幣起僅支持eSIM，電信商指須攜本機親身辦理

　　蘋果(US.AAPL)在秋季新品發布會上正式發布首款折疊屏手機iPhone Duo，國行機型15999元人民幣起，將於10月16日晚8點接受預購，10月23日正式發售。值得注意的是，蘋果在發布會上表示，iPhone Duo全球統一採用eSIM設計。

　　有內媒就這一問題致電三大電信商客服。其中，中國移動客服表示，移動目前有eSIM卡服務，需要用戶攜帶身份證和相關手機，到指定的移動營業廳去辦理，但eSIM服務與具體機型相關，目前也在不斷更新，建議用戶等手機正式發售到手後，攜帶手機諮詢營業廳工作人員。

　　中國電信客服則表示，對於iPhone Duo的eSIM服務目前還未接到具體通知，建議關注後續蘋果與中國電信的合作形式；如果參考此前iPhone Air的eSIM辦理方式，需要用戶通過App預約附近網點，隨後攜帶本人身份證及手機進行辦理。

　　中國聯通客服稱，目前蘋果手機僅支持iPhone Air和iPhone 17e兩個型號的eSIM辦理，對於iPhone Duo的具體情況尚未接到通知。
《經濟通通訊社10日專訊》

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