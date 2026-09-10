《中國監管》內地據報要求投行勿讓低質素企業湧入IPO市場，並保持低發行價

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英國《金融時報》引述知情人士報道，中國在致力重振散戶對股市信心之際，監管機構要求投資銀行勿讓低質素企業湧入新股市場，並保持低發行價格。



數周前，長鑫科技(滬:688825)及宇樹科技(滬:688836)上市備受關注，兩隻股票掛牌的定價（分別為8.66元人民幣及150.8元人民幣）均低於西方交易所的慣常水平，股價首日雙雙升逾4倍。



知情人士稱，中國監管機構官員近日與部分國內高級投資銀行家會面，重申希望新股維持保守的定價方式；同時月2鑑於近期IPO的成功引發上市申請激增，希望避免掀起新一輪上市熱潮，尤其是未被視為「國家隊」代表的公司。



據滙豐分析師的數據顯示，內地首次公開招股(IPO)市場今年強勁復甦，至今已有超過100宗上市，集資總額超過280億美元，較去年全年超出近一半，今年新股首日回報率的中位數達到1.73倍。



近日The Information曾引述知情人士透露，因行業龍頭宇樹科技上市後股價劇烈波動，中國監管機構正在收緊對尋求上市的人形機器人初創企業的審批要求，向部分銀行和投資公司發出非正式的窗口指導--將提高人形機器人企業IPO的審批門檻。相關企業必須證明擁有持續性收入、虧損持續收窄或已實現真正意義上的技術創新，其上市申請才可能會獲得考慮。



該報道稱，收緊審批要求源於該行業之前出現的融資熱潮、IPO項目數量不斷增加以及上市後的疲軟表現。

《經濟通通訊社10日專訊》