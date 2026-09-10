《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|1987.53
|紫金礦業
|(601899)
|1943.95
|中國巨石
|(600176)
|1719.38
|生益科技
|(600183)
|1521.11
|中天科技
|(600522)
|1220.82
|景旺電子
|(603228)
|1195.43
|兆易創新
|(603986)
|1164.67
|永鼎股份
|(600105)
|931.51
|寒武紀
|(688256)
|886.10
|藥明康德
|(603259)
|874.57
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4546.23
|中際旭創
|(300308)
|4008.00
|東山精密
|(002384)
|2572.83
|新易盛
|(300502)
|1917.50
|華工科技
|(000988)
|1434.74
|三環集團
|(300408)
|1296.13
|滬電股份
|(002463)
|1018.84
|濰柴動力
|(000338)
|978.66
|光迅科技
|(002281)
|960.27
|大族激光
|(002008)
|912.47
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》
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