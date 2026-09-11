《駐京專電》丁薛祥：推動全球能源安全和可持續發展，加強普惠共享

第十六次亞太經合組織能源部長會議10日在北京開幕，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席並致辭。丁薛祥表示，中國將始終做世界能源市場穩定的維護者、全球綠色低碳轉型的貢獻者、國際能源合作的實幹者，願同各方共同推動全球能源安全和可持續發展。



他提出3點建議：一是加強普惠共享。落實亞太經合組織提升能源可及性倡議，優先推進綠色能源「小而美」項目合作，大力促進分布式能源、充電基礎設施發展，不斷提升亞太地區能源包容發展水平。二是加強創新合作。攜手營造良好創新生態，聯合開展新型儲能、數字電網等新興技術研發，推廣成熟技術和應用場景，讓科技創新更好賦能亞太能源轉型發展。三是加強協同共治。踐行真正的多邊主義，積極開展對話和協商，推動構建更加安全、高效、可持續的亞太能源治理體系，確保能源產業鏈供應鏈穩定暢通，促進區域和全球能源市場平穩運行。



本次會議主題是「共築普惠、創新、協同的亞太能源共同體」，亞太經合組織經濟體能源部長或代表、有關國際組織負責人等約300人參加開幕式。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》