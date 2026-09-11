《駐京專電》財政部常軍紅出席金磚財長會議：加強團結協作捍衛多邊主義

2026年第二次金磚國家財長和央行行長會議10日在印度孟買舉行。會議圍繞全球經濟形勢、金磚國家經濟面臨的機遇與挑戰、金磚財金務實合作等議題進行了討論，並審議通過《金磚國家財長和央行行長聯合聲明》。當日，新開發銀行舉行理事會特別會議，審議並批准了新開行第三個五年總體戰略（2027-2031）。財政部部長助理常軍紅率團出席上述會議並發言。



常軍紅表示，面對全球不確定性，金磚國家應堅守聯合自強初心，加強團結協作，堅定捍衛多邊主義和國際公平正義，共同維護自由貿易，攜手構建開放型世界經濟，在世界上發出更響亮的「金磚聲音」。各方應在宏觀政策協調、發展融資動員、基礎設施投資、財金智庫網絡合作等領域深化務實合作，為全球經濟注入新動力；推動國際經濟治理體系改革，切實提高新興市場和發展中經濟體的代表性和發言權。中方願與各方一道支持新開行做大做強，推動新開行順利開啟高質量發展的第二個「金色十年」。常軍紅還宣介了中國經濟向新向優向好態勢，強調中國將與「全球南方」國家分享發展機遇，為世界經濟增長貢獻積極力量。



會議期間，常軍紅同多國參會代表及新開發銀行等國際組織主要負責人進行雙邊交流，就加強多雙邊財金領域合作等交換意見。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》