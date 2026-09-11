《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3392.97
|中國巨石
|(600176)
|2656.51
|紫金礦業
|(601899)
|2122.37
|生益科技
|(600183)
|1925.77
|兆易創新
|(603986)
|1893.15
|貴州茅台
|(600519)
|1557.93
|睿創微納
|(688002)
|1498.81
|中國船舶
|(600150)
|1394.60
|永鼎股份
|(600105)
|1302.16
|源杰科技
|(688498)
|1268.62
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6638.26
|寧德時代
|(300750)
|3507.10
|新易盛
|(300502)
|3173.58
|東山精密
|(002384)
|2170.23
|三環集團
|(300408)
|1809.18
|天孚通信
|(300394)
|1198.91
|滬電股份
|(002463)
|1117.47
|立訊精密
|(002475)
|1113.77
|風華高科
|(000636)
|1112.19
|北方華創
|(002371)
|1078.71
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》
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