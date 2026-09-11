【ＡＩ】富達：亞洲邁向投資驅動新周期，AI效應帶動中日韓契機

富達國際指，亞洲在人工智能投資、能源安全及供應鏈重組趨勢推動下，區內製造業與出口維持韌性。隨著AI驅動新一輪資本開支周期展開，各國正積極透過政策支持與行業升級，將過去依賴外需累積的優勢轉化為動能。未來數年的焦點在於科技效應能否帶動投資、消費及生產力提升，推動亞洲從出口驅動走向投資驅動，帶動新一階段增長。



*AI效應驅動亞洲新周期，從出口主導走向投資增長*



富達國際亞洲經濟分析師劉培乾表示，亞洲各國正透過財政政策、行業政策及各項刺激措施，培育AI、半導體、能源、國防及先進製造等新興增長引擎。雖然各市場發展方向相近，政策目標與起點卻不盡相同，如何在通脹、財政赤字、匯率波動與資本流動等多重壓力間取得平衡，為投資市場帶來挑戰。



其中，南韓正推動大規模AI與半導體投資，同時面臨典型再通脹周期特徵，科技出口增長推動企業盈利、財政收入及投資活動，而通脹壓力則限制貨幣政策寬鬆空間；台灣地區致力引導當地儲蓄投入策略性行業，但若將所得增長及財政支持逐步轉化為消費需求，也可能面臨與南韓類似情況，未來政策可能呈現財政踩油門、貨幣踩煞車局面。



日本目標吸引民間資本投入關鍵行業，政府透過投資導向策略及長期名義GDP增長，以期提升潛在經濟增長率，然而財政擴張必須兼顧提升生產力與維持市場信心，避免推升債券收益率，或迫使日本央行採取更強力政策。



中國內地則積極將投資重心由房地產轉向AI、先進製造與能源領域。儘管科技及先進製造等新興增長引擎持續發展，惟轉型進程仍不均衡。疲弱的房地產市場與家庭需求持續抑制通脹，民間借貸意願不足亦限制貨幣寬鬆政策成效，挑戰在於新經濟規模能否抵銷舊有模式的拖累，繼而帶動更強勁內需。



劉培乾指出，台灣地區、南韓與日本正形成財政支持與偏緊貨幣政策，力求推動投資增長同時兼顧金融市場穩定；中國內地則因通縮壓力與需求偏弱，保持財政與貨幣同步寬鬆空間。儘管各市場政策分化，全球貨幣環境仍是亞洲經濟的重要變數。美國政府債收益率在高位盤旋，可能限制亞洲央行進一步推出寬鬆措施，並對區域貨幣造成壓力；若聯儲局過度緊縮，則可能削弱對北亞出口及科技周期動能的支撐。



劉培乾認為，未來觀察重點在於科技創新能否轉化為持續當地投資與需求，且各國央行能否有效管理由此帶來的通脹及金融市場壓力。若順利建立此傳導機制，亞洲將有機會從過去以出口主導的增長模式，邁向由投資驅動及內需支撐的新增長周期。



*AI與能源轉型推動新商機，北亞成布局焦點*



亞洲正位於多項驅動全球市場趨勢的核心，包括AI、半導體需求、電氣化發展及能源韌性。南韓、日本、中國內地及台灣地區同時兼具長期結構性增長趨勢、基本面改善及合理估值三大條件，投資吸引力更勝全球其他主要市場。



富達國際基金經理Ian Samson指出，AI已從單純的科技主題，逐漸演變為驅動全球資本開支的重要力量，涵蓋運算能力、先進晶片、記憶體、網路設備、數據中心及電力基礎設施等完整生態系統，而北亞正具備當中最關鍵的供應鏈優勢。



此外，亞洲同時作為擴張全球能源基礎建設的重要推手，從電氣化趨勢帶動電網設備、電池儲能、輸配電網路及電力管理系統需求，到數據中心快速發展進一步提升穩定電力及相關基礎設施需求，為投資者帶來更廣泛機會。



在市場配置方面，台灣地區坐擁全球最具競爭力的半導體與AI硬體生態系統，在掌握相關長期增長動能同時，相較西方市場同類投資選擇更具估值吸引力；南韓則憑藉記憶體、半導體及電池行業的全球競爭力，可望受惠於AI需求增長及能源轉型趨勢。



日本在半導體設備及先進製造領域佔關鍵地位，在電力設備、電子零件及基礎建設相關行業具備深厚實力，長期潛力可期。同時，隨著通脹回升、政策支持及利率正常化，銀行股可望受惠於利差擴大，中型股則兼具盈利增長動能與合理估值。



中國內地受惠經濟轉型帶來的新增長動能，即使整體經濟仍面臨房地產調整與需求疲弱等挑戰，政策持續支持先進製造、光通訊、AI硬件及儲能等策略行業發展，創業板指數(ChiNext)與科創50指數(STAR50)提供參與新經濟增長的渠道。



*亞企或持續受惠AI基建投資擴展，固定收益市場提供長期配置機會*



Ian認為，雖然半導體等科技行業具有周期性特徵，市場估值亦仰賴企業盈利維持韌性，如果AI基礎建設投資未來十年持續擴展，亞洲企業可望持續受惠相關零件、設備及實體基礎建設的需求增長。同時，各市場近年積極推動有利投資者的改革措施，進一步提升亞洲長期吸引力。



至於固定收益投資，Ian表示，在市場持續關注美國財政赤字擴大及已發展市場通脹風險之際，亞洲資產所具備的價值儲存功能值得投資者重新評估。其中，中國內地受惠相對溫和通脹環境與龐大貿易順差，中國政府債與人民幣展現較理想的防禦特性。而日本、台灣地區及南韓同樣擁有穩健的貿易盈餘及相對低估的貨幣。對於希望降低美元集中風險、提升投資組合多元化的投資者而言，亞洲固定收益市場可望提供具有基本面支撐的長期配置機會。



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《環富通基金頻道11日專訊》