【ＡＩ】鼎珮集團：中國科技投資邏輯轉向，聚焦AI場景落地與投資回報

鼎珮集團於《2026年第二季季度洞察》報告揭示大中華區科技行業的投資機遇。鼎珮指，隨著大模型競賽降溫，中國科技投資焦點正轉向推理成本、真實場景落地及客戶投資回報(ROI)。國產算力、具身智能及無人駕駛的士仍是核心主題，但其估值將日益與真實訂單、利潤率及盈利兌現掛勾。 鼎珮建議私募股權及風險投資(PE/VC)投資者優先關注AI應用的ROI、國產推理算力、具身智能數據閉環、無人駕駛的士營運效率，以及優質硬科技企業的Pre-IPO窗口。



*宏觀與資本市場利好推動硬科技加速*



中國《第十五個五年規劃》奠定了2026至2030年科技產業的政策方向。《十五五》提及「AI」高達52次，更將半導體列為「支柱產業」，同時將算力新基建提升至國家戰略層面。資本市場亦反映了此政策重點。香港IPO市場在上半年創下歷史新高，港交所融資規模達2098億港元，按年增加92%，其中65%來自工業與「硬科技」板塊。「A+H」雙重上市已成為主流渠道，推動國產AI芯片與具身智能企業加速進入資本市場。



鼎珮集團合夥人、私募股權部門主管鄒艦明強調，儘管政策支持與資本市場窗口仍是硬科技與AI應用的重要推動力，但政策支持並不等於商業閉環。項目篩選必須堅守以現金流質量、組織能力和清晰可行的退出路徑作為核心主軸。



*五大主題將驅動中國科技行業投資浪潮*



鼎珮集團指出五大主題將驅動中國科技行業的下一波投資浪潮：



1. AI Agent進入分發與工作流競爭：AI競爭已從模型參數和價格戰，轉向以「入口＋工作流＋用量」為核心的多維度競爭。對於企業客戶而言，大模型能否嵌入真實工作流、節省人力或提升收入，已比抽象的榜單排名更為重要。中國AI應用的結構性優勢在於快速的工程化能力和極高的「場景密度」，而製造、政務、金融、醫療及零售等行業存在大量的流程自動化空間。PE/VC投資者應重點考察AI應用項目的三項硬指標：付費客戶留存率、單客戶用量增長及交付毛利率。投資應優先關注能夠從簡單工具型產品升級為企業級行業平台，並利用數據閉環持續驅動模型迭代的團隊。



2. 國產算力進入「可用性驗證」階段：推理側的算力需求增長更快，且表現出更高的成本敏感度，使其成為國產芯片透過垂直場景的理想切入點。具備強大軟件棧、行業適配能力及穩固生態合作關係的芯片和系統公司，其估值應顯著高於單一硬件供應商。鼎珮集團董事總經理兼科技及消費投資行業主管宮彪指，投資者應關注已獲得頭部雲端廠商、央國企或大型互聯網客戶驗證的推理芯片、AI服務器、液冷和光互聯標的。對於尚未取得生態支撐訂單的「概念型芯片公司」，則需保持嚴格的估值紀律。



3. 具身智能從投資狂熱轉向商業場景驗證：具身智能行業正從展台展品，過渡至商業化部署。在工廠、倉儲、巡檢及服務業等場景中，營運節點的拓展已成為關鍵的競爭差異化要素。 PE/VC投資者應優先關注率先成功通過「場景－數據－算法－迭代」業務閉環的頭部營運主體。具身智能項目的核心盡調指標必須包括真實場景運行小時數、故障率、單機回本周期及數據閉環質量。



4. 無人駕駛的士進入平台協作時代：無人駕駛的士的業務性質更接近城市交通基礎設施，而非互聯網平台業務。車隊規模、路線密度與算法迭代效率之間存在顯著的正向循環。投資焦點應放在車載計算、感測器、線控底盤、營運調度系統、遠程接管平台及自動駕駛數據工具鏈。



5. 硬科技估值從「稀缺性」回歸「兌現度」：在半導體、AI、機器人、商業航天及低空經濟等賽道的優質企業，仍具備Pre-IPO的投資機會。具備可控的客戶集中度、可驗證收入、真實的國產替代空間，且研發費用率與毛利率路徑清晰的企業，更容易獲得長期資金的支持。鼎珮建議投資者堅持以二級市場可比公司估值、發行節奏、鎖定期及業績兌現作綜合測算，避免為「政策標籤」支付過高溢價。



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《環富通基金頻道11日專訊》