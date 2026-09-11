《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平對青島造船廠貨輪火災作重要指示

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對山東青島市北海造船廠一貨輪火災事故作出重要指示

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9月10日11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，山東青島市北海造船廠一貨輪發生火災，造成重大人員傷亡。要抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。



中證監：努力將A股市場打造為境內優質企業上市首選地

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9月10日，中證監副主席李超在國新辦舉行的新聞發布會上表示，加快推進實施新一輪的資本市場改革開放。「十五五」時期資本市場重點要做好進一步提高資本市場制度包容性、適應性等八個方面工作。李超表示，下一步，中證監將實施更具包容性的發行上市、併購重組等制度，努力將A股市場打造為境內優質企業上市首選地。



國辦印發通知加強中小企業回款難問題治理

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日前，國務院辦公廳印發《關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知》，對依法治理中小企業回款難問題作出部署。





《上海證券報》



習近平對山東青島市北海造船廠一貨輪火災事故作出重要指示

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9月10日11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，山東青島市北海造船廠一貨輪發生火災，造成重大人員傷亡。要抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。



習近平將赴印度出席金磚國家領導人第十八次會晤

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外交部發言人10日宣布：應印度共和國總理莫迪邀請，國家主席習近平將於9月12日至13日赴印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤。



《金融強國建設「十五五」規劃》正式出台

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上海證券報記者9月10日從國新辦「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會上獲悉，在中央金融委統一部署下，中央金融辦會同各金融單位制定的《金融強國建設「十五五」規劃》正式出台。





《證券時報》



習近平對山東青島市北海造船廠一貨輪火災事故作出重要指示

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9月10日11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，山東青島市北海造船廠一貨輪發生火災，造成重大人員傷亡。要抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。



《金融強國建設「十五五」規劃》正式出台

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9月10日，中國人民銀行副行長陸磊在國新辦「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會上介紹，在中央金融委統一部署下，中央金融辦會同各金融單位制定的《金融強國建設「十五五」規劃》正式出台。《規劃》堅持「防風險、強監管、促高質量發展」的工作主線，突出在有效防范化解金融風險、強化金融監管的基礎上，在服務經濟社會高質量發展過程中，實現金融業自身的高質量發展。



中證監：全力維護資本市場平穩運行

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9月10日，國務院新聞辦公室舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會。中證監副主席李超在會上表示，「十五五」時期加快推進實施新一輪的資本市場改革開放，將實施更具包容性的發行上市、併購重組等制度，努力將A股市場打造為境內優質企業上市首選地，進一步拓寬中長期資金來源、渠道和入市方式，全力維護資本市場平穩運行。