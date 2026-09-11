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11/09/2026 08:12

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平對青島造船廠貨輪火災作重要指示

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 山東青島北海造船廠外籍貨輪9月10日維修起火致重大傷亡
▷ 習近平指示搜救失聯人員、善後安撫、查明事故原因追責
▷ 中證監宣布推進資本市場改革，實施包容性發行上市制度

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平對山東青島市北海造船廠一貨輪火災事故作出重要指示
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
9月10日11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，山東青島市北海造船廠一貨輪發生火災，造成重大人員傷亡。要抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

中證監：努力將A股市場打造為境內優質企業上市首選地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
9月10日，中證監副主席李超在國新辦舉行的新聞發布會上表示，加快推進實施新一輪的資本市場改革開放。「十五五」時期資本市場重點要做好進一步提高資本市場制度包容性、適應性等八個方面工作。李超表示，下一步，中證監將實施更具包容性的發行上市、併購重組等制度，努力將A股市場打造為境內優質企業上市首選地。

國辦印發通知加強中小企業回款難問題治理
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日前，國務院辦公廳印發《關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知》，對依法治理中小企業回款難問題作出部署。


《上海證券報》

習近平對山東青島市北海造船廠一貨輪火災事故作出重要指示
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
9月10日11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，山東青島市北海造船廠一貨輪發生火災，造成重大人員傷亡。要抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

習近平將赴印度出席金磚國家領導人第十八次會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
外交部發言人10日宣布：應印度共和國總理莫迪邀請，國家主席習近平將於9月12日至13日赴印度新德里出席金磚國家領導人第十八次會晤。

《金融強國建設「十五五」規劃》正式出台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海證券報記者9月10日從國新辦「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會上獲悉，在中央金融委統一部署下，中央金融辦會同各金融單位制定的《金融強國建設「十五五」規劃》正式出台。


《證券時報》

習近平對山東青島市北海造船廠一貨輪火災事故作出重要指示
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
9月10日11時15分許，山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間起火，造成重大人員傷亡。事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，山東青島市北海造船廠一貨輪發生火災，造成重大人員傷亡。要抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。

《金融強國建設「十五五」規劃》正式出台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
9月10日，中國人民銀行副行長陸磊在國新辦「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會上介紹，在中央金融委統一部署下，中央金融辦會同各金融單位制定的《金融強國建設「十五五」規劃》正式出台。《規劃》堅持「防風險、強監管、促高質量發展」的工作主線，突出在有效防范化解金融風險、強化金融監管的基礎上，在服務經濟社會高質量發展過程中，實現金融業自身的高質量發展。

中證監：全力維護資本市場平穩運行
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9月10日，國務院新聞辦公室舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會。中證監副主席李超在會上表示，「十五五」時期加快推進實施新一輪的資本市場改革開放，將實施更具包容性的發行上市、併購重組等制度，努力將A股市場打造為境內優質企業上市首選地，進一步拓寬中長期資金來源、渠道和入市方式，全力維護資本市場平穩運行。

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