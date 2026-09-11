《神州經脈》滬指連挫兩周，發改委臨時調控油價，海天味業收購淘大

A股三大指數全天（11日）震盪調整，滬指收盤跌1.18%報3888.11點，失3900點，全周跌幅1.07%，連挫兩周；至於深成指收挫1.08%，創業板指跌0.49%。滬深兩市全天成交額1.97萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3247億元或20%。今日大多數概念板表現疲軟，其中，有色金屬挫近4%。另外，MLCC概念股午後逆市衝高，風華高科(深:000636)升10%封板。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7096，較上個交易日4時30分收盤價跌34點子，止兩連升，全日在6.7081至6.7138之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7743，較上個交易日升23點子，四連升，創2023年2月6日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約570點。



*今日新聞精選*



1. 中國駐日本大使館今日發布通知稱，根據簽證費對等安排，自2026年9月14日（下周一）起，對日本公民赴華簽證規費進行調整。中國駐日本大使館官網顯示，調整前，日本公民赴華簽證規費為2250日圓-7500日圓；此次調整後，這項費用大幅增加至16750日圓-50250日圓。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問及此事時強調，這次調整是根據對等的原則作出的安排。



2. 國家發改委今日下午發布公告稱，美伊衝突再度升級，為減緩國際油價上漲對國內的衝擊，對國內成品油價格採取臨時調控措施。9月11日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別應上調435元、420元，調控後實際上調260元、250元。本輪調價過後，今年國內油價已經歷18輪調整，其中上調12次、下調5次，為「十二漲五跌一擱淺」。



3. 「國產GPU四小龍」的燧原科技(滬:688801)今日於科創板上市，早盤開盤價410元，較發行價142.18元高逾1.88倍。以燧原科技每簽500股，不考慮手續費，一簽賺13.39萬元。最後收升179.2%，報397元。根據燧原科技招股資料，以每股定價142.18元、發行4303.5萬股股份計算，燧原科技集資規模料達61.2億元，對應上市市值約612億元。



4. 據《證券時報》報道，內地調味品龍頭海天味業(03288)(滬:603288)正式完成對香港百年品牌淘大(Amoy Food Limited)的戰略收購。此次交易通過旗下海外投資平台海天國際投資有限公司完成，收購淘大100%股權。本次交易完成前，淘大由中信資本旗下中信資本亞洲食品控股有限公司間接全資持有，本次交易對價相關細節未對外披露。



5. 對於有報道稱，內地「AI六小虎」之一月之暗面(Kimi)正考慮在香港和上海兩地上市，以借此獲得更多資金，內媒科創板日報引述知情人士稱，該消息不實。上周內媒報道，月之暗面已於當周以保密形式向港交所遞交A1文件，正式啟動港股IPO流程，惟Kimi方面稱對於市場傳聞不予置評，目前暫無可以披露的信息。



6. 自然資源部今日在2026中國國際礦業大會上，面向全球首次正式發布「智能找礦(AI-OreSeeking)」系統、「智能填圖(AI-GeoMapping)」系統，均由中國地質調查局自主研發。據介紹，「智能找礦」系統能夠為礦產資源預測評價提供一站式智能化解決方案，標誌著地質找礦工作正式從「經驗驅動」跨入「智能驅動」的全新階段。



7. 當地時間9月10日，美國聯邦通信委員會(FCC)發布邏輯硬體組件的監管規則，未將中國光學模組廠商納入限制名單，一個多月前市場憂慮的情況沒有出現，中際旭創、新易盛、東山精密、天孚通信等中國光通信產業鏈企業都沒有「上榜」。8月路透社曾報道，美國政府正起草針對中國數據中心設備的新限制，重點直指光學模組並點名中際旭創，此舉令光模組概念股一度大跌。



8. 支付寶今日宣布和高德動量合作，首次把AI支付能力用在具身機器上，產品名稱為「AI付．具身智能」，網友戲稱為「狗腿付」。高德動量機器狗「途途」展示了如何遵照指令，幫忙跑腿、選購，並完成支付。另外，內媒從外灘大會獲悉，千問將在新款AI眼鏡上聯合支付寶「AI付」升級眼鏡端支付體驗，引入虹膜識別能力，該產品或將成為首款支持虹膜識別進行支付的量產AI眼鏡。