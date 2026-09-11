《鍾之日記》恒指連跌五日，模型股再激戰

9月11日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中東局勢惡化，油價抽升，美國10年期債息周四（10日）突破4.9厘，市場充斥利淡情緒，亞太股市向淡。港股承接過去四日弱勢，今早進一步受壓，盤中最多跌384點，低見24570點，其後跌勢喘定。恒指全日收報24805，跌148點或0.6%，主板成交逾2284億元。



*滬綜指收低1.18%失三千九，本周跌1.07%*



A股三大指數全天震盪調整，滬指收盤跌1.18%報3888.11點，失3900點，全周跌幅1.07%，連挫兩周；至於深成指收挫1.08%，創業板指跌0.49%。滬深兩市全天成交額1.97萬億元人民幣，較上一個交易日放量3247億元人民幣或20%。



今日大多數概念板表現疲軟，其中，有色金屬挫近4%，紫金礦業(滬:601899)跌5.4%，西部黃金(滬:601069)跌4.3%；美國加息預期升溫，帶動美元走強，從而削弱黃金的吸引力，金價低位徘徊、午後稍微企穩，投資者關注焦點轉向今日稍晚公布的美國CPI數據。



另外，MLCC概念股午後逆市衝高，風華高科(深:000636)升10%封板。內媒分析，MLCC行業正經歷由AI服務器需求驅動的超級景氣周期。龍頭廠商村田重新調整產能配置，近日宣布將停產部分MLCC產品並擴充其他產能，行業供需缺口料持續。



值得留意，國家主席習近平周末赴印度出席金磚國家峰會，這將是他七年來首次訪印。此訪備受矚目，有望進一步推動兩國外交關係緩和。近期領導人外訪活動頻仍，早前外電引述消息人士表示，習近平準備本月下旬率領一個規模龐大的商界代表團，隨行出訪華盛頓。



*MiniMax挫7%智譜見5個月低，DeepSeek推低價模型*



內地人工智能初創公司DeepSeek推出一款低價AI模型，每100萬詞元(Token)的收費最低甚至不到1美仙，進一步加大了從Anthropic到智譜(02513)等競爭對手面臨的壓力。



MiniMax(00100)今日收跌7.5%，報270元，最低見263.4元創1個月新低；智譜收跌3.2%，報793元，盤中低見766元，為4月2日之後最低。



DeepSeek昨日發布V4.1 Flash模型。這是一款更為精簡的模型，DeepSeek稱其性能超過月之暗面的Kimi K3等主流模型，同時價格較競爭對手大幅降低。



DeepSeek說，V4.1 Flash減少了模型的KV緩存(KV cache)，從而降低對高帶寬存儲器(HBM)和固態硬盤(SSD)儲存空間的需求。全球AI需求強勁導致存儲晶片長期供應緊張，因此提高存儲效率也可能降低運行模型所需的成本。



DeepSeek的最新動作顯示，中國開放權重模型與美國同行之間的價格戰正愈演愈烈，而Anthropic和ChatGPT開發商OpenAI此時正準備上市。DeepSeek押注，性能足夠但價格極低的模型能夠擊敗頂級模型，推動人工智能進入下一階段的普及。



*電池行業新項目被叫停，寧德時代收挫2.5%*



財新今日報道，隨著國內鋰電池行業「反內捲」推進，動力電池、儲能電池新建項目暫時被叫停，等待年底考核結果，再決定下一步政策尺度。今日電池股多數走頹，寧德時代(03750)挫2.5%，天齊鋰業(09696)收低5.5%，贛鋒鋰業(01772)軟3.4%，中創新航(03931)跌0.9%。至於比亞迪(01211)微升0.4%。



據了解，有關部門於2025年底啟動國內動力電池、儲能電池產能和利用率摸底排查，2026年5月中旬起已經暫緩國內新建動力電池、儲能電池項目建設；5月前已獲項目建設所需環評、能評等系列手續的鋰電池項目不受影響。今年底，根據考核結果，產能利用率較高的企業將獲批下一階段的電池項目建設資格。



今年6月份四川德陽市中江縣政府官網有文章提及：工信部將牽頭開展全國鋰電池產能全面調查並建立預警機制；在機制正式建立前，各地需暫停辦理動力和儲能鋰電池項目相關手續。工信部明確由寧德時代、比亞迪、國軒高科、中創新航、億緯鋰能、欣旺達6家骨幹企業總部，牽頭制定未來三年集約高效發展整體方案，方案需經國家批准實施。



雖然今日電池股表現疲軟，大摩仍看好電池板塊。摩根士丹利報告認為，中國電池行業的反內捲行動正進入新階段，產能擴張愈來愈與產能利用率掛勾，這將有利於行業龍頭。該行維持寧德時代的A股(深:300750)目標價為595元人民幣，較上日收盤價仍有77%上漲空間。



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