《中國要聞》青島貨輪大火釀25死，習近平：嚴肅追究責任

央視新聞報道，9月10日11時15分許，一外籍貨輪在中國船舶集團青島北海造船有限公司檢修過程中發生火情，共造成25人死亡，5人受傷。



該貨輪上共有42人，其中，12人安全撤出；5人受傷送醫（目前生命體徵平穩）；25人失聯。報道指，明火於下午2時30分左右撲滅。截至9月10日19時24分，25名失聯人員全部找到，均無生命體徵。



事故發生後，國家主席習近平作出重要指示指出，要抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。



習近平強調，各地區各有關部門要深刻汲取教訓，深入排查整治各類火災隱患，落實落細防範措施，堅決遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。



國務院總理李強作出批示指出，要抓緊搜救被困人員，全力救治傷員，做好善後處置工作，嚴防次生災害。國務院安委會要舉一反三，進一步壓實各地各條線安全生產責任，深入排查整治風險隱患，堅決遏制重特大事故發生。



應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。山東省已組織力量全力做好現場處置等工作。

《經濟通通訊社11日專訊》