【反內捲】內地動力電池、儲能新建項目據報被叫停，有待年底考核恢復

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據財新網報道，隨著鋰電池行業向「反內捲」縱深推進，國內動力電池、儲能電池新建項目暫時被叫停，等待年底考核結果，再決定下一步政策尺度。



據了解，有關部門於2025年底啟動國內動力電池、儲能電池產能和利用率摸底排查，2026年5月中旬起暫緩國內新建動力電池、儲能電池項目建設；5月前已獲項目建設所需環評、能評等系列手續的鋰電池項目不受影響。今年底，根據考核結果，產能利用率較高的企業將獲批下一階段的電池項目建設資格。



今年6月16日，四川省德陽市中江縣政府官網有文章提及：工信部將牽頭開展全國鋰電池產能全面調查並建立預警機制；在機制正式建立前，各地需暫停辦理動力和儲能鋰電池項目相關手續，消費電池及鋰電材料類項目不受此次管控影響。



*工信部傳點名六企業牽頭制定發展方案*



上述文章還提到，工信部已明確由寧德時代(03750)(深:300750)、比亞迪(01211)(深:002594)、國軒高科(深:002074)、中創新航(03931)、億緯鋰能(深:300014)、欣旺達(深:300207)6家骨幹企業總部，牽頭制定未來三年集約高效發展整體方案，方案需經總部所在地發改、經信部門審核同意後轉報國家批准實施。



報道稱，這是國內持續推進鋰電行業「反內捲」的舉措之一。業內人士表示，目前鋰電池行業存在結構性供應過剩，一方面，市場上存在低水平重複建設的問題；另一方面，隨著電池技術的發展和產品迭代，新電池產品存在產能緊張的情況。全面摸底產能利用率並暫緩新項目建設，有利於行業低端產能出清、提高行業整體競爭力，但對於有新產品推出、產能急需爬坡以滿足供應的企業而言，或有一定程度的影響。

《經濟通通訊社11日專訊》