《中國要聞》工信部：到2030年具備自動駕駛功能汽車實現規模應用

工業和信息化部今日發布《智能網聯新能源汽車產業發展「十五五」規劃》（以下簡稱《規劃》）。面向2030年，《規劃》提出了一個總目標，四個細分目標。



據了解，一個總目標是：到2030年，中國智能網聯新能源汽車全產業鏈優勢進一步鞏固，進入世界汽車強國行列，國內市場新能源乘用車、商用車在各自領域新車總銷量的佔比分別達到70%、40%，具備自動駕駛功能的汽車實現規模應用。



四個細分目標包括：關鍵技術水平有效提升。乘用車平均燃料消耗量達到每百公里3.3升、純電動乘用車平均電能消耗量達到每百公里11.5千瓦時左右。高速公路、城市快速路、部分城市道路等場景實現高度自動駕駛。



在產業結構上，行業數智化發展達到較高水平，全員勞動生產率較2025年提升15%。培育形成若干家進入全球銷量前十的整車企業和全球百強零部件企業。



在國際化上，中國汽車品牌具有較高美譽度，國際標準法規制定的話語權進一步提升。 此外，在經濟社會效益上，汽車產業國民經濟支柱地位進一步凸顯，在2030年前實現碳達峰，帶動供應鏈加速綠色低碳轉型。搭載自動駕駛系統車輛的安全性能大幅提升等。

《經濟通通訊社11日專訊》