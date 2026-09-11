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AH股新聞

11/09/2026 10:59

《中美關係》麥格理：中美元首會晤料以穩關係為主，人民幣議題重要性下降

　　中國國家主席習近平預計本月稍晚訪美，會晤美國總統特朗普。特朗普表示，習近平與妻子彭麗媛將於9月24日到訪華府，美方屆時將以國宴接待。

　　麥格理在最新報告中指出，9月24日舉行的特朗普與習近平華盛頓會晤，預計將把穩定中美關係置於達成重大新成果之上，人民幣如今已不再是中美談判中的敏感議題。

　　首席中國經濟學家Larry Hu等人表示，華盛頓峰會預計將聚焦現有安排，包括延長關稅休戰協議以及評估採購承諾落實情況；但可能不會公布重大成果，現階段達成全面性的「大交易」也不太現實。

　　考慮到2018年至2025年間中美關係經歷了長達八年的動盪，當前緊張局勢明顯緩和本身已屬積極進展。無論出於再平衡還是地緣政治考慮，人民幣都不太可能出現顯著升值，而是將大體追隨美元，美元走弱時升值，美元走強時貶值。

　　如果中國出口明顯走弱，人民幣升值速度可能會顯著加快，如果出現這種情況北京可能會加大政策刺激力度，這將促進內需回升，中國企業可能隨之減少美元資產，類似於2017年和2020年的情況。

　　兩國領導人還有望於11月在深圳舉行的亞太經合組織會議，以及12月在邁阿密舉行的二十國集團峰會期間再次會面，若兩場會晤均能成行，2026年將成為自2008年以來中美元首單年互動最頻繁的一年。
《經濟通通訊社11日專訊》

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