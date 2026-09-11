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AH股新聞

11/09/2026 11:26

《中國要聞》內地新版充電寶3C認證實施規則落地，已發出首批32張3C認證證書

　　據央視新聞報道，為強化移動電源產品源頭治理，市場監管總局於5月25日修訂並發布新版《強制性產品認證實施規則移動電源、鋰離子電池和電池組》。近期，有關認證機構已按照新版實施規則發出首批32張3C認證證書。

　　新版實施規則增加強制性國家標準《移動電源安全技術規範》(GB 47372-2026)作為認證依據，強化了擠壓、針刺等關鍵安全指標測試，同時緊密結合移動電源的生產工藝流程，細化了生產企業質量保證能力和產品一致性管控規定。

　　按照新版實施規則獲得3C認證的移動電源，必須具備智能管理、電壓調節和異常禁用等功能，安全性能顯著提升。同時，產品本體還須標註產品名稱、適用標準、規格型號、生產廠、製造商、生產日期、建議安全使用年限及唯一產品編碼等信息，並配有「摔落、磕碰等可能會帶來安全風險」、「若出現嚴重鼓脹，切勿繼續使用」等中文安全警示說明。

　　2027年4月1日起，所有出廠銷售的移動電源產品必須按照新版實施規則獲得認證。市場監管總局將持續推動新版實施規則落地見效，同時也將嚴格3C認證監督管理，嚴厲打擊虛假認證、冒用證書等違法違規行為。
《經濟通通訊社11日專訊》

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